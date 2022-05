Es asesinada a balazos la periodista chilena Francisca Sandoval que cubría el Día del Trabajador Realizar su trabajo le costó la vida a Francisca Sandoval; las autoridades informaron que fue detenido su presunto agresor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves 12 de mayo de 2022, se confirmó la muerte de Francisca Sandoval quien recibió un impacto de bala en la cabeza cuando cubría las manifestaciones ocurridas en el marco del Día de la Trabajadora y del Trabajador, el pasado 1 de mayo, que se llevaban a cabo en Santiago de Chile. Durante las protestas, se realizaron una serie de enfrentamientos; así, un grupo de vendedores ambulantes salió a enfrentar a los manifestantes con disparos que impactaron contra tres personas, pero fue la periodista quien se llevó la peor parte. El incidente ocurrió en el barrio Meiggs. Tras salir herida, la profesional de la comunicación de 29 años, fue trasladada a un hospital donde estuvo con soporte vital hasta su deceso. Señal 3 La Victoria, el canal de televisión para el que Sandoval trabajaba, fue la encargada de confirmar su fallecimiento. "Francisca no se nos fue. La asesinaron. A través de estas palabras confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Fran", deploró el medio a través de su cuenta Twitter. "Te extrañaremos y haremos todo lo posible para encontrar la verdad". Francisca Sandoval Credit: Pamela Jiles Diputada Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Días después del ataque, elementos de los cuerpos de seguridad del Estado detuvieron al presunto autor; se trata de un hombre de 41 años que fue identificado como Marcelo Naranjo, el cual permanece en prisión preventiva y con esta información podría ser acusado de homicidio. Tenía antecedentes penales por los delitos de portación de arma de fuego y tráfico de drogas. "Con la muerte de Sandoval, asesinada a balazos mientras cubría las manifestaciones del 1 de Mayo en Santiago, nuestro país baja otro peldaño en las garantías de libertad de expresión y protección al ejercicio de los periodistas", advirtió Faride Zeran, presidenta del Consejo Nacional de Televisión, a los medios de comunicación. Con lo ocurrido a Francisca Sandoval la televisora y otras organizaciones civiles iniciaron un movimiento para pedir justicia tras su muerte.

