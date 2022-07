Joven asesina a un policía para no ir a la cárcel: ahora podría enfrentar la pena de muerte. El sospechoso de 24 años enfrenta cargos de primer grado por matar de varios disparos a un policía de Missouri que detuvo su auto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía de Missouri asegura que un joven confesó haber asesinado a un agente de policía durante una parada de tráfico de rutina. El hombre, identificado como Joshua Rocha, realizó cinco disparos contra Daniel Vásquez porque no quería ir a la cárcel. Vásquez hizo detener el vehículo en que circulaba el sospechoso de 24 años por tener sus placas caducadas. Pero en el momento que el que se acercó al auto, Rocha abrió fuego, de acuerdo al canal local WDAF-TV. Las autoridades confirmaron que Rocha disparó un rifle calibre .300, antes de aparentemente descender de su auto para rematar al agente, que estaba caído al piso, según People. El rifle supuestamente falló, lo que llevó al criminal a recargarlo para disparar de nuevo hasta vaciar el cargador, reportó el canal KSHB. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Joshua Rocha Joshua Rocha | Credit: KANSAS CITY FOP El sospechoso cree que disparó cinco veces durante el incidente, según confesó a las autoridades. Rocha huyó del lugar de los hechos e intentó cambiar su apariencia. Se depiló la barba, se cambió de ropa, le quitó las placas a su auto y pintó el área de las placas para cubrirla. Sorprendentemente, horas más tarde decidió entregarse a la policía y admitir el crimen. "No quería ir a la cárcel o que su auto fuera remolcado", revelaron las autoridades. Durante su confesión, Rocha reveló que se dirigía a comprar munición para su rifle cuando Vásquez lo hizo detenerse. El sospechoso ahora enfrenta cargos de asesinato en primer grado y acción criminal a mano armada. Actualmente se encuentra tras las rejas con una fianza de $2 millones. El jefe de policía de North Kansas City, Kevin Freeman, elogió al agente caído y expresó el dolor colectivo del departamento debido a su muerte. Una cuenta de recaudación de fondos ha sido establecida para beneficio de la familia. De ser declarado culpable, Rocha podría enfrentar la pena de muerte o vida en prisión, sin la posibilidad de libertad condicional.

