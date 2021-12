¡Asesina niño de tres años cuando su novia lo dejó a su cuidado para buscar trabajo! Así se desarrolló la tragedia para este bebé inocente. DEP. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven mamá dejó a su bebé al cuidado de su novio para ir a realizar una entrevista de trabajo sin imaginar la tragedia que se avecinaba en su hogar. Al regresar a su casa, justo después de las 2 de la tarde, descubrió a su hijo Emmanuel Ware inconsciente sobre el suelo, con el cuerpecito cubierto de moratones y heridas en la cabeza, aseguran los documentos presentados en la corte, obtenidos por KMOV, KTVI y KSDK. Imágenes de una cámara de seguridad contradecían la versión de Timothy Robinson, quien aseguraba que el pequeño de tres años, había sido atropellado por un automóvil cuando estaba en una estación de gasolina a donde acudió para comprar cigarrillos. Según él, inmediatamente después de atropellar al niño, el vehículo se dio a la fuga. Sin embargo, la autopsia practicada el pequeño Emmanuel daba otra versión de los hechos que nada tenía que ver con el posible impacto de un auto. El niño tenía rasgado el hígado, lo que le había causado un derrame interno importante, apuntaban los papeles presentados en la corte. Emmanuel Ware Credit: FACEBOOK SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora Robinson ha sido acusado de asesinato en segundo grado y abuso o negligencia de un niño que terminó en muerte. El acusado escuchó los nuevos cargos dentro de la cárcel donde está preso desde el pasado 13 de diciembre, cuando fue detenido por un supuesto robo totalmente independiente de los cargos que se le imputan ahora. La tía del pequeño Emmanuel, Briana, ha creado una cuenta de Gofundme para tratar de recaudar fondos para su funeral. DEP.

