Mujer acusada de arrancarle del vientre hijo a Marlen Ochoa-Lopez da a luz en Chicago By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La mujer de 25 años que fue acusada de ayudar a arrancarle el bebé del vientre a Marlen Ochoa-Lopez ha dado a luz a su propio hijo en un hospital. Desirée Figueroa dio a luz a su hijo el pasado 1 de noviembre en el hospital Stronger de Chicago, Illinois, según confirmó la oficinal del alcuagil del condado de Cook y ahora ha vuelto a ser puesta bajo custodia de las autoridades, según confirma la cadena WGN-9. De acuerdo a People hasta el momento se desconoce quién es el padre de la criatura o quién está a cargo de él. Este martes, en el Tribunal de Chicago donde se ventila el caso Yovani López, viudo de Marlen, reaccionó a las noticias asegurando que no le desea mal a nadie. "No siento coraje ni nada de eso pero pues, también siento ese ahogamiento en mi corazón porque pues yo iba tener a mi bebé. Yo la verdad, pues le deseo lo mejor que busquen unos padres buenos y que Dios lo bendiga, más que nada", expresó en palabras recogidas por Telemundo-Chicago. La muerte de Marlen Ochoa-Lopez, ocurrida el 23 de abril pasado, conmocionó al país luego de que la joven madre de 19 años desapareciera del vecindario de "La Villita" tras responder a una oferta por Facebook de una supuesta "mamá" que le iba a regalar ropa usada para su bebé aún no nacido. Posteriormente los restos de la madre hispana de 19 años fueron encontrados en un bote de basura en la parte trasera de la vivienda que ocupaban Desirée Figueroa y de su madre, Clarisa Figueroa, de 46 años. El novio de Desirée, Piotr Bobak, de 40 años, también fue arrestado bajo cargos de conspiración y ayudar a esconder un cuerpo. Marlen Ochoa-Lopez tenía solo 19 años cuando murió: Image zoom Facebook/Cecilia Garcia Sus presuntas asesinas son Desirée Figueroa, de 25 años -quien acaba de dar a luz en Chicago, a la derecha- y su madre, Clarissa Figueroa, de 46 a quienes se acusa de haber engañado, asfixiado y arrancado del vientre al bebé aún no nacido de Marlen Ochoa. El novio de Desirée, Piotr Bobak, también fue arrestado: Image zoom Chicago Police Su bebito, Yovanny Jadiel López, sobrevivió milagrosamente pero falleció semanas después en un hospital de Chicago. Aquí lo vemos en brazos de su padre, Yovani Lopez: Image zoom Facebook/Cecilia Garcia Averiguaciones determinaron que Desirée había ayudado a su madre a engatuzar a Marlen, atraerla a su casa y posteriormente sacarle el bebé del vientre para luego acabar con su vida. Luego llamaron a una ambulancia anunciando que alguien "de 46 años" había dado a luz y que el bebé estaba pálido y azulado y que no respiraba. Milagrosamente el bebé de Marlen sobrevivió tras ser llevado al hospital Christ Medical Center e incluso abrió los ojos semanas después. Lamentablemente en junio la familia de la joven mexiocoamericana confirmaba la muerte del bebito. "Con gran tristeza les informamos sobre el fallecimiento del bebé Yovanny Jadiel López", dijo en aquel entonces Julie Contreras, portavoz de la familia López, por medio de Facebook. "Falleció este viernes 14 de junio de 2019 de su grave lesión cerebral. Por favor, mantengan a su familia en sus pensamientos y oraciones mientras atraviesan este momento difícil". El caso tiene su próxima audiencia el 16 de diciembre. Advertisement

Close Share options

Close View image Mujer acusada de arrancarle del vientre hijo a Marlen Ochoa-Lopez da a luz en Chicago

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.