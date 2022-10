Una acusa de asesinar a cuchilladas y meter a sus víctimas en bolsas se ríe ante la justicia Una presunta asesina en Colombia conocida como Leidy, sospechosa de cometer varios sangrientos homicidios como parte de una banda, bostezó y se rio en su comparecencia ante la justicia en Bogotá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La joven Joana Urrego, mejor conocida como Leidy y acusada de graves crímenes en Colombia, sorprendió al afrontar su primera comparecencia ante un juez con bostezos, risas y burlas. De acuerdo a las autoridades, la sospechosa acuchillaba y colocaba en bolsas los restos de sus víctimas para luego repartir sus restos por Bogotá. La jueza a cargo de caso consideró a la acusada un peligro inminente para la sociedad y ordenó su ingreso en prisión a la espera de ser sometida a juicios. Urrego no mostró emoción y actuó despreocupada durante la comparecencia. En el pasado había sido capturada por el porte y fabricación de estupefacientes, pero lograba quedar en libertad, según la revista Semana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crimen Crimen | Credit: Peter Dazeley/Getty Images Según la publicación, Leidy restó importancia a los procedimientos, bostezando y riéndose en varias ocasiones frente a la juez. De acuerdo a las autoridades, la joven cometía los asesinatos en nombre de la banda criminal conocida como Satanás. Se cree que es la responsable de la muerte de tres personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en una carreta. Entre las pruebas presentadas se encuentran vídeos aparentemente hechos por la banda, que posteriormente eran enviados a sus líderes encarcelados para que comprobaran que los crímenes se habían llevado a cabo. La policía también atribuye a Leidy un cuarto asesinato, en el que la víctima era una mujer embarazada. Por el momento no se han recuperado sus restos.

