Artistas y cubanos de todo el mundo se unen para apoyar la marcha pacífica en Cuba Cubanos en más de cien ciudades de todo el mundo salieron a marchar vestidos de blanco para apoyar la marcha cívica por el cambio en Cuba convocada para este 15 de noviembre en la Isla. Numerosos artistas apoyaron la causa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andy García en apoyo al 15N Andy García en apoyo al 15N | Credit: Andy García/Instagram Cubanos en más de cien ciudades de todo el mundo salieron a marchar vestidos de blanco para apoyar la marcha cívica por el cambio en Cuba convocada para este lunes en la isla, y que las autoridades impidieron con un amplio dispositivo represivo. La iniciativa propuesta por el grupo Archipiélago en la red social Facebook tiene como objetivo protestar contra la violencia gubernamental desatada en el país luego de las protestas del 11 de julio, reclamar la liberación de los más de 600 presos políticos en cárceles de la isla, así como la exigencia de otras libertades y derechos de los ciudadanos cubanos. Desde el inicio de la convocatoria, varios son los artistas dentro y fuera de la isla que se han sumado a apoyar la marcha de este 15 de noviembre, como es el caso del reconocido cantautor panameño Rubén Blades. "Estamos con el pueblo de Cuba y con su derecho a la democracia y la libertad", dijo el artista panameño en un video difundido en redes sociales. "Estoy con el pueblo de Cuba y espero que no se cometan actos que pongan en peligro la vida de cubanos. Espero que las marchas sean pacíficas. Recuerden que el que tiene la razón no tiene que gritar. El grito no impresiona a la eternidad", aseguró. Blades dijo estar "a favor de la libertad de expresión, a favor de la libertad de culto religioso o de la dirección política que cada persona tenga" y sostuvo que cree "en el intercambio de ideas y en la posibilidad que una sociedad pueda determinar su sendero y su destino". El productor, compositor y cantante de música urbana Maffio envió un mensaje al pueblo de Cuba este domingo. "Mañana es un día muy importante, noviembre 15, todo el mundo en Cuba tiene que salir a marchar por una Cuba libre", dijo el dominicano. "Ya es hora, ya el pueblo de Cuba está cansado de esa dictadura". "Quiero que sepan que no estpan solos, que mi país República Dominicana está con ustedes", añadió. El actor cubano William Levy instó a no perder de vista lo que ocurre en su país, del que tuvo que emigrar a los 15 años. "Que el mundo entero vea lo que pasa. Necesitamos todo su apoyo para terminar con esta dictadura", pidió el galán en las redes. Por su parte, el actor cubanoamericano Andy García se unió a apoyar la marcha desde la ciudad de Los Ángeles este domingo. "Juntos en Los Ángeles en apoyo al pueblo cubano en la isla. Otro día muy importante mañana 15 de noviembre. Reunión en misa en Cuba para protestar contra la tiranía del régimen de Castro y reclamar allí el derecho a la libertad absoluta. 63 años de dictadura y crímenes de lesa humanidad. El fin de ese régimen está cerca", escribió en Instagram. El cantante cubano Alexander Delgado, líder del popular dúo Gente de Zona, condenó la represión que desde hace varios días el gobierno ha desatado contra quienes han declarado su intención de participar en la marcha pacífica de esta jornada. "Es penoso cómo estas personas que forman parte de la Seguridad del Estado en Cuba son capaces de reunir personas que realmente no sé con que cara, ni con qué fin, se cogen para esto de estar haciendo actos de repudio a las personas que son opositoras y están en contra de ese gobierno. Y la realidad es que la manifestación en un derecho a nivel mundial", expresó en sus redes. El legendario trompetista cubano Arturo Sandoval también emitió un claro mensaje sobre la situación en Cuba y extendió su apoyo a la marcha. "Es demasiado, ese pueblo necesita libertad, necesita respirar, necesita saber qué cosa es la libertad", dijo. La cantante española Beatriz Luengo, esposa del cantante cubano Yotuel Romero, también envió un mensaje al pueblo de Cuba. "David solo quería vivir, alimentar a su hijos sin que eso fuese una preocupación constante. Goliat quería que David ocupase su mente en qué van a desayunar sus hijos para que en el camino de la guagua que no llega y el desabastecimiento en todas partes se acabara el día sin haber podido emprender ese sueño que un día tuvo de adolescente". "David solo quería pensar libremente y creer en sus dioses, Goliat quería que el único pensamiento fuese el suyo y el único Dios fuese él. David tuvo una canción y una flor blanca como piedra. Goliat vio en eso una amenaza más grande que sus tanques y sus ejércitos así que decidió prohibir la música y las flores. Ánimo Cuba Isla Bella. No te rindas. Yo estoy con ustedes hoy y siempre. Mañana #15N todos a la calle!", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la convocatoria lanzada, la marcha en Cuba debía comenzar a las 3:00 p.m, hora en que cada cubano que así lo sienta saldrá de su casa hasta los parques y plazas públicas de manera pacífica, para exigir libertades en la isla. Para impedirlo, el régimen cubano ha desplegado una fuerte vigilancia a las afueras de los domicilios de periodistas, artistas y activistas, y ha cerrado el barrio del principal organizador de la marcha, el joven dramaturgo Yunior García Aguilera, a quien también le cortaron el servicio de Internet. El despliegue de fuerzas policiales y de seguridad era evidente en numerosos puntos de Cuba, como atestiguan videos colgados en las redes sociales y medios internacionales que informan desde la isla. Desde este domingo se han confirmado marchas en 114 ciudades de 36 países, donde la comunidad cubana en el exilio pretende apoyar a sus hermanos en la Isla.

