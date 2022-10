Muere en pleno escenario el mago Arsenio Puro: nadie creyó que fuera una emergencia El prestigioso mago Arsenio Puro, finalista de la versión española del concurso de Got Talent, falleció el sábado en la noche en la sala Houdini de Madrid. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Arsenio Puro Arsenio Puro | Credit: Arsenio Puro-Instagram El prestigioso mago Arsenio Puro, quien resultó semifinalista en la versión española del concurso de Got Talent, falleció el sábado en la noche en pleno escenario de la sala Houdini de Madrid, donde trabajó por 25 años. Según el diario español El Mundo, nadie creyó que se tratara de una emergencia cuando el mago de 46 años cayó desplomado al piso. "Cayó redondo al suelo. Es un espectáculo tan divertido que, en los primeros instantes, la gente se reía pensando que era una coña más", dijo al rotativo Jaque, su compañero de espectáculo. "Todo el mundo le tenía mucho cariño, era un artista hecho a sí mismo a base de miles de actuaciones en la sala Houdini... todas las semanas durante los últimos 25 años. Y las llenaba, malo no podía ser. Nosotros trabajábamos juntos desde hace más de 15 años, codo a codo detrás del escenario, que une mucho", aseguró. De acuerdo con la información difundida, Puro estaba haciendo uno de sus números de magia cuando cayó desplomado. Luego de un tiempo dos policías que estaban entre el público fueron a socorrerlo, cuando aún respiraba y tenía pulso. No obstante, el mago falleció a causa de un infarto al llegar al hospital, a pesar de las labores de reanimación del equipo que le atendió en la ambulancia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Puro se dio a conocer en toda España cuando en 2019 participó en el Got Talent, donde llamó la atención del jurado. "No eres el primero que me vacila en este plató, pero sí, quizás, el que tiene el personaje mejor montado", le dijo en ese entonces Risto Mejide, uno de los miembros del jurado.

