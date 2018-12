Joven de 20 años se cae de un crucero en Navidad y desaparece en el mar

Un joven de 20 años está desaparecido tras caerse de un crucero de Royal Caribbean en Navidad. Los guardacostas de Estados Unidos anunciaron el miércoles que están buscando a Arron Hough, un joven que trabajaba en el crucero Harmony of the Seas como bailarín y cantante y se cayó por la borda del barco, desapareciendo en el mar.

Hough es ciudadano del Reino Unido y desapareció a unas 267 millas al noroeste de Aguadilla, Puerto Rico, según el comunicado de los guardacostas. Un vocero de Royal Caribbean dijo a PEOPLE que “un miembro del equipo de entretenimiento que estaba a bordo del barco Harmony of the Seas camino a Philipsburg, St. Maarten, no se reportó a trabajar como se esperaba”.

(Photo by Yasin Yagci/Anadolu Agency/Getty Images)

El vocero añadió que después de revisar los videos del barco, vieron al empleado entrando en un área de la cubierta del barco sobre las 4 a.m. y que después no lo volvieron a ver. Las autoridades locales fueron avisadas y se realizó una búsqueda por todo el barco. Los guardacostas en San Juan, Puerto Rico, también fueron avisados de la desaparición de Hough y lo siguen buscando por mar y por aire.

(Photo by Alain DENANTES/Gamma-Rapho via Getty Images)

El crucero Harmony of the Seas— que empezó su travesía el domingo pasado en Fort Lauderdale— continúa su viaje de siete días por el Caribe. Días antes del trágico incidente, Hough expresó en Twitter: “Debajo del agua hay belleza…Siempre mira debajo de la superficie antes de tomar una decisión”.