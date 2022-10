Dos activistas arrojan sopa de tomate al famoso cuadro Los girasoles, de Van Gogh En unas imágenes que se han vuelto virales, dos ecologistas arrojaron este viernes sopa de tomate al famoso cuadro Los girasoles, de Vincent van Gogh, que se encuentra en el museo National Gallery de Londres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer mira ‘Los girasoles’, de Vincent van Gogh Credit: Stuart C. Wilson/Getty Images Dos ecologistas arrojaron este viernes sopa de tomate al famoso cuadro Los girasoles, de Vincent van Gogh, en el museo National Gallery de Londres. Luego, las activistas pertenecientes a la organización Just Stop Oil se pegaron con pegamento a la pared, según informó la policía de Londres en Twitter. Aunque la acción, que tuvo lugar a las 11:00 a.m., hora local, asustó a muchos, ya que se trata de una de las obras más importantes del arte universal, el departamento de prensa de la National Gallery aseguró que el cuadro no se vio dañado gracias a que estaba protegido con un cristal. También comunicaron que la policía arrestó a las jóvenes que perpetraron la acción bajo cargos de "daños criminales y allanamiento agravado", según Scotland Yard. Aunque en ese momento la sala fue despejada de los visitantes que allí se encontraban, el departamento de prensa de la National Gallery confirmó que la tarde del viernes el cuadro volvió a estar expuesto en la sala 43 del museo. ‘Los girasoles’ de Van Gogh ‘Los girasoles’ de Van Gogh | Credit: DeAgostini/Getty Images Just Stop Oil, una organización que se opone a que el Gobierno británico conceda nuevas licencias de extracción de petróleo y gas, ha hecho este tipo de acciones anteriormente en la National Gallery, cuando otros de sus activistas se pegaron a la pared junto al cuadro La carreta de heno de John Constable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mel Carrington, portavoz de la organización, aseguró que el cuadro Los girasoles, obra maestra de 1888, fue elegido por ser "una obra icónica de un pintor icónico", de acuerdo al diario español El País.

