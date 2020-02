Cómo arrestaron a lo dos sospechosos del asesinato a niña de 7 años en México El cuerpo sin vida de Fátima Cecilia Aldrighett fue encontrado en una bolsa plástica, con signos de tortura y abuso sexual. Así es cómo las autoridades llegaron a los sospechosos. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades mexicanas tienen bajo custodia a dos sospechosos de ser responsables del atroz asesinato y violación de la niña Fátima Cecilia Aldrighett, de 7 años, quien fue encontrada sin vida cuatro días después de denunciarse su desaparición La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó en su cuenta de Twitter que los sospechosos de violar, torturar y matar a la menor fueron arrestados este miércoles en en el municipio de Tláhuac, al sur de la capital. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, reveló en una rueda de prensa que Mario Alberto Reyes, conocido como el Tortuga, y su pareja Gladis Giovana fueron arrestados en la localidad La Palma, ubicado en municipio de Isidro Fabela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El funcionario indicó que ambos vivían juntos en una casa ubicada en la colonia San Felipe, de la alcaldía Xochimilco, donde la policía halló evidencias que los vinculaban al crimen, como un suéter y zapatillas que la sospechosa supuestamente llevaba en el momento del secuestro. García reveló que gracias a las cámaras de seguridad y el hilo de información de varios ciudadanos lograron rastrear el vehículo de los sospechosos y la ruta que tomaron al cometer el secuestro de la menor. Además, dijo que Gladys era conocida de la familia y que uno de sus hijos asiste a una escuela en la misma zona donde ocurrió el hecho. Image zoom Fátima desapareció el pasado 11 de febrero luego de salir de su escuela en la Ciudad de México mientras esperaba que su madre la recogiera. Su cuerpo sin vida fue descubierto dentro de una bolsa plástica y con signos de abuso cuatro días después al sur de la capital mexicana. De acuerdo a la BBC, la cámara de seguridad de la escuela había mostrado el momento en que la pequeña iba con una mujer que luego fue identificada por el testimonio de uno de los propietarios de la zona. Advertisement

