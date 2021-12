Arrestan a sospechoso de disparar cerca de fans de Vicente Fernández en el Paseo de la Fama de Hollywood Un hombre de 35 años fue arrestado luego de abrir fuego cerca de fans que rendían homenaje a Vicente Fernández en el Paseo de la Fama de Hollywood. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paseo de la Fama de Hollywood Paseo de la Fama de Hollywood | Credit: Gina Ferazzi / Los Angeles Times via Getty Images Un hombre de 35 años fue arrestado luego de abrir fuego desde el balcón de su apartamento en Hollywood, CA, la noche de este domingo cerca de los fans que rendían homenaje al recién fallecido cantante mexicano Vicente Fernández frente a su estrella en el paseo de la fama. Mientras los presentes entonaban canciones del ícono musical, un fuerte estruendo los hizo agacharse. Se trataba de los tiros disparados por Joseph Dietrich, según informó la policía de Los Ángeles. Las autoridades también informaron que le habían confiscado a Dietrich un arma y municiones en su apartamento. Los Angeles Time reportó que varios testigos dicen haber escuchado entre cuatro o cinco disparos, y también vieron el brazo de una persona sosteniendo una pistola desde una ventana del piso superior en el edificio de apartamentos al otro lado de la calle. De acuerdo con la policía, no se reportaron heridos y hasta el momento se desconoce el motivo del tiroteo. Dietrich está detenido con una fianza de $500,000. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este domingo se tuvo la triste noticia de la partida del cantante mexicano Vicente Fernández, luego de complicaciones de salud derivadas de una caída en su rancho Los Tres Potrillos. Por tres meses Don Chente estuvo hospitalizado, y aunque en algún momento sus familiares tuvieron la esperanza de pasar estas navidades juntos en casa, lo cierto es que ayer informaron del deceso del intérprete de 81 años.

