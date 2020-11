Close

Arrestan a 178 personas por solicitar sexo a una misma menor en la Florida Una investigación de dos años en Tallahassee, FL, desmanteló una presunta red de tráfico sexual de menores que ha llevado a 178 arrestos, entre ellos prominentes personalidades locales. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de dos largos años de investigación, la policía de Tallahassee, FL, procedió al arresto de la sorprendente cifra de 178 sospechosos de haber tenido o intentado tener relaciones sexuales con una misma menor presuntamente explotada por su madre. El jefe de la policía de la capital de la Florid,a Lawrence Revell, anunció que la llamada Operación Robo de la Inocencia se inició en noviembre del 2018 luego de descubrir la fotografía de una niña de 13 años en una web de prostitución. De acuerdo a las autoridades, la adolescente era vendida por su propia madre a cambio de sexo o drogas desde antes de cumplir los 13 años. “La industria del tráfico sexual es una industria de $150,000 mil millones a nivel mundial”, dijo Revell en conferencia de prensa. “La Florida está dentro de los cinco lugares a nivel nacional con más reportes de tráfico humano”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Facebook/City of Tallahassee Police Department La policía no ha revelado hasta el momento si la madre de la adolescente enfrenta cargos criminales, pero de acuerdo a las declaraciones de algunos de los arrestados, no permitía que los supuestos clientes mantuvieran relaciones sexuales con la pequeña sin entregarle dinero o drogas, según el diario Tallahassee Democrat. Los encuentros de la menor con los clientes se llevaban a cabo en moteles y apartamentos sucios y deteriorados de la ciudad, de acuerdo al Daily Mail. Además, varias mujeres fueron arrestadas por cuadrar “juegos” con la joven a cambio de dinero en efectivo. “Nunca había visto algo tan prolífico”, dijo la investigadora Elizabeth Bascom, quien fue la agente que descubrió que se vendía a la niña en internet. “Cuando puedes ir a internet y ordenar pizza y una niña al mismo tiempo, y la niña aparece en tu puerta antes que la pizza, nuestra sociedad está en problemas. Ok, ahí es donde nos encontramos. Es increíblemente accesible”. La policía asegura que los encuentros con la menor se coordinaban a través de Facebook, mensajes de texto y las redes sociales, por lo que llevó a las autoridades varios meses localizar a los involucrados. Entre los sospechosos está Brian Winsett, de 51 años y maestro de educación física de la escuela elemental Woodville, que fue arrestado en julio. Además de Jeramaine Miller, candidato a la comisión de la Ciudad de Tallahassee, y Doug Russell, presidente de Seminole Boosters Inc., agrupación que recauda fondos para el equipo de fútbol americano de la Universidad estatal de la Florida. La investigadora aseguró que la víctima planea testificar en corte en contra de sus explotadores. “Tiene cosas que decir. Pudo expresar que esto ha impactado su vida gravemente y que ha pasad por momentos muy difíciles, pero está trabajando para recuperar su vida”, comentó Bascom. “Los arrestos en esta operación son la culminación de un trabajo diligente por parte de nuestros dedicados investigadores, quienes han trabajado incansablemente para brindar justicia a las víctimas de este caso”, expresó Revell. “No puedo decir lo suficiente del gran trabajo que hicieron y lo orgulloso que me siento de cada uno de ustedes”. Para más información o para reportar un caso de tráfico humano, llamar al 1-888-373-7888.

