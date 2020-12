Close

Acusan a pareja de matar a golpes a una niña de 4 años y torturar a su familia para sacarle "el demonio" “La golpearon de pies a cabeza”, dijeron las autoridades. Se cree que se trató de un ritual religioso para sacarle "un demonio". Los detalles de esta tragedia que ocurrió en Missouri. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre y una mujer están bajo arresto como principales sospechosos de matar a golpes a una niña de 4 años y torturar a sus padres y su hermanito de 2 años. Según informaron las autoridades, la niña fue sumergida en un estanque de agua helado y golpeada por dos de sus vecinos que afirmaron que era necesario para eliminar un "demonio" del cuerpo, reportó el canal local KTLA. Ethan Mast, de 35 años,y Kourtney Aumen, 21, enfrentan cargos de asesinato en segundo grado, así como tres cargos de agresión en primer grado y cargos de abuso sexual en primer grado con daño físico, informó People. Image zoom Credit: Benton County Sheriff's Office "Según lo que sé, creo que esto podría ser una especie de episodio de tipo religioso", dijo el shérif del condado de Benton, Eric Knox, en una entrevista telefónica a KTLA, en la que señaló que tanto los sospechosos como la familia agredida pertenecían a la misma iglesia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sheriff dijo que los agentes llegaron a una residencia en Cole Camp poco después de la 1:00 a.m. del domingo luego de recibir una llamada del padre de la niña fallecida. Image zoom En su denuncia, el hombre sostuvo que Mast y Aumen habían torturado y golpeado a su pequeña, también a su otro hijo. Incluso él y su esposa habían sido víctimas de tortura y fueron amenazados de muerte si detenían las palizas, reportó People. Explicó que la niña, de la que no se ha proporcionado el nombre ni el de sus familiares, fue supuestamente golpeada con un “cinturón de cuero” y sumergida en un estanque de agua congelada en las afueras de la residencia. ABC News informó que la niña fue encontrada envuelta en una manta en el piso de un dormitorio y que todo su cuerpo mostraba "graves hematomas morados" y ampollas rotas. Aún no está claro cuándo murió y el caso aún sigue bajo investigación. “Encontraron a una niña fallecida de 4 años en su dormitorio. La golpearon de pies a cabeza”, dijo Knox al canal de televisión local KY3. La madre y el pequeño fueron trasladados a un hospital. El padre, que no sufrió lesiones, aseguró que los sospechosos aseguraban que su esposa tenía un "demonio" que también iba a ocupar el cuerpo de sus hijos si no lo evitaban, de acuerdo a un documento de la policía citado por ABC.

