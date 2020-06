Imputan a los otros tres policías presentes en la muerte de George Floyd El fiscal general de Minnesota anunció la presentación de cargos contra tres agentes que estaban presentes y no actuaron para evitar que George Floyd falleciera mientras estaba siendo arrestado. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tres expolicías de Minneapolis que estaban presentes en el lugar de los hechos y no actuaron para evitar la muerte de George Floyd fueron acusados este miércoles de ayudar e incitar a su asesinato hace más de una semana, anunció el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison. Thomas Lane, J. Alexander Keung y Tou Thao estaban presentes cuando Floyd perdió la vida cuando el agente Derek Chauvin le colocó una rodilla en el cuello mientras el sospechoso estaba en el suelo, lo que acabó estrangulándolo, según una autopsia encargada por la familia del fallecido. Image zoom Ramsey County Sheriff's Office via Getty Images También se aumentaron los cargos contra Chauvin, a quien ahora se acusa de homicidio en segundo grado -previamente era en tercero. Chauvin fue arrestado la semana pasada, mientras que uno de los imputados hoy se había entregado a las autoridades el miércoles y los otros dos se esperaba que hicieran lo mismo en breve. Los cuatro fueron despedidos por el departamento de Policía de Minneapolis. "Estamos aquí hoy porque George Floyd no está aquí", dijo Ellison, quien adelantó que los casos contra los oficiales podrían tomar meses en llegar a juicio, por lo que instó a la paciencia en lo que se llevan a cabo las investigaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los abogados que representa a la familia de la víctima, Ben Crump, describió en Twitter como un “momento agridulce” el anuncio del fiscal mientras la familia de Floyd sigue en duelo. “Un importante paso adelante en el camino hacia la justicia", agregó en declaraciones a TMZ. Otro abogado de la familia, Lee Merritt, explicó que la imputación de los otros agentes es importante porque hacerles que rindan cuentas envía un mensaje a sus compañeros. “Los policías deben oponerse a los policías malos para ser buenos policías”, dijo Merritt a TMZ.

