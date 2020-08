Acusan a una madre en Texas de degollar a su hija de 4 años y tirar el cuerpo a la basura “Me aconsejaron que le cortara el cuello”, aseguró Krystal Lewandowski tras decir que salvó a su pequeña de que le sucediera algo peor. Esto es lo que pasó. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una madre de Texas fue arrestada y enfrenta cargos de asesinato por la muerte después de su hija de 4 años y luego esconder el cadáver en la basura. Según medios locales, la madre identificada como Krystal Lewandowski llamó a la policía la mañana del pasado lunes para denunciar que su hija Czara estaba desaparecida. Lewandowski le dijo al operador del 911 que la última vez que había visto a la niña había sido en el patio trasero de su casa en la ciudad de Fort North, al norte del estado. Image zoom El periódico Fort Worth Star-Telegram informó que la madre posteriormente confesó al operador que degolló a su pequeña y que arrojó su cuerpo a la basura la noche anterior para supuestamente protegerla de algo peor. “Ok, tal vez debería decírtelo ahora. Ok, anoche me aconsejaron que le cortara el cuello”, detalla la declaración jurada publicada por el diario. El canal CBSDFW señaló que cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos encontraron el cadáver en la niña donde la madre había dicho que estaba. Image zoom Getty Images "Lewandowski hizo varias declaraciones sobre causar daño a su hija porque le dijeron que lo hiciera o algo peor sucedería", escribió un detective en una declaración jurada, según NBCDFW. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La sospechosa de 34 años está bajo arresto bajo el cargo de asesinato a un menor de 10 año y su fianza se ha fijado en $750,000. Un segundo niño de 18 meses fue evacuado del hogar por los Servicios de Protección Infantil, informó People. Image zoom Getty Images La portavoz del departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, Tiffani Butler, dijo que la agencia había estado en contacto con la familia desde hace un año, pero no reveló ningún detalle. Si sospecha de abuso infantil, llame a la línea directa de Childhelp National Child Abuse Hotline al 1-800-4-A-Child o 1-800-422-4453, o visite www.childhelp.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea directa está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana en más de 170 idiomas.

