Arrestan a madre en Texas tras encontrar sangre en la cuna de su bebé desaparecido Una madre y su hijo fueron reportados como desaparecidos en San Antonio, Texas. Luego D'Lanny Chairez, de 20 años, fue vista sola en un autobús. ¿Qué pasó con su hijo de 18 meses? Por Lena Hansen D'Lanny Chairez fue arrestada por la policía de San Antonio, Texas, después de la desaparición de su bebé James Avi Chairez, de 18 meses. La mujer enfrenta cargos de abandono de un menor. "D'Lanny Chairez fue arrestada. La investigación de este caso aún está activa y se necesita la ayuda de la ciudadanía para localizar al bebé James Avi Chairez, de 18 meses", dice el comunicado de la policía. Las autoridades revelaron que encontraron sangre en las sábanas de la cuna del bebé, tras revisar la casa de su madre. La mujer, de 20 años, es sospechosa de ser responsable de la desaparición del niño. Los investigadores creen que el niño todavía está en San Antonio y podría estar vivo, y piden ayuda a la comunidad para encontrarlo. La madre fue vista con el niño por última vez en una tienda el 4 de enero del 2021. Ambos fueron captados por una cámara de seguridad. Sin embargo, otro video captado a finales de febrero muestra a la madre sola en un autobús, sin el niño. - D'Lanny Chairez, la madre de James Avi Chairez, de 18 meses Image zoom Credit: San Antonio Police Department La mujer se entregó a las autoridades en la Oficina Central de la Policía de San Antonio el 15 de marzo. - D'Lanny Chairez, la madre de James Avi Chairez, de 18 meses Image zoom Credit: San Antonio Police Department La madre quería dar al bebé en adopción y reveló a la policía que tenía problemas de salud mental. "Ella habló extensamente sobre los problemas de salud mental y quería que la víctima estuviera en un lugar mejor. También habló sobre no estar lista para ser madre. Dijo que el bebé se merecía 'algo mejor'", expresaron las autoridades. - D'Lanny Chairez, la madre de James Avi Chairez, de 18 meses Image zoom Credit: San Antonio Police Department Si sabe algo sobre el paradero de James Avi Chairez por favor llame a la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de San Antonio al 210-207-7660.

