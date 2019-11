Arrestan a una madre en Arizona a la que su hija acusa de atropellarla por conducir bebida Jennifer Coppedge afronta varios cargos relacionados con el conducir bebida luego de un incidente en el que su hija de 15 años asegura que la llegó a atropellar. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una madre de Arizona fue arrestada bajo cargos de abuso al menor y manejar bajo la influencia de alcohol tras supuestamente haber atropellado a su propia hija de 15 años. De acuerdo a la agencia de noticias Associated Press, las autoridades han confirmado que Jennifer Coppedge, de 38 años, también está acusada de poner en peligro su vida y la de la joven, así como otros cargos graves. La joven aseguró a la policía que su mamá la recogió el sábado notablemente borracha, por lo que decidió saltar del vehículo ante la negativa de su madre a dejarla apearse. Fue entonces cuando supuestamente el vehículo que conducía Coppedge pasó por encima de la pierna de la menor. En el auto, además de la adolescente, se encontraban otros dos hijos de la acusada: un niño de 12 y una pequeña de 2 años. De acuerdo a People, las autoridades consideran que no hay pruebas de que el vehículo hubiera pasado por encima de la menor. “Las heridas que sostuvo la hija concuerdan con la declaración de que se cayó del auto”, resaltó un portavoz de la policía a People. Image zoom ARIZONA DEPARTMENT OF CORRECTIONS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía informó que la madre tiene un alcoholímetro instalado en su auto que le obliga a medir su nivel de alcohol en la sangre y la impide poner en marcha el vehículo si da positivo. La policía comentó a Associated Press que la madre obligó a su hijo a soplar en el alcoholímetro para poder echar a andar el carro. De acuerdo a documentos del departamento de prisiones, la acusada fue encontrada culpable en el 2007 de conducir bajo la influencia de alcohol y cumplió una breve pena de cárcel antes de ser puesta en libertad condicional. Advertisement EDIT POST

