Acusan a presunto polígamo de tener a su hija como una de sus más de 20 esposas Las autoridades aseguran que un líder religioso en Arizona tenía más de 20 esposas, muchas menores de edad, entre ellas su hija de 9 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un líder de un culto polígamo está tras las rejas tras una intensa investigación por parte del FBI. Las autoridades confirmaron el arresto de Samuel Rappylee Bateman, de 46 años, tras descubrirse que el hombre tenía más de 20 esposas, incluyendo a una de sus hijas, de 9 años, y varias niñas menores de edad, reportó People. Bateman, quien formaba parte del culto de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aparentemente participaba de sexo en grupo con algunas de las menores, y se deleitaba en ver a otros hombres abusar y asaltar sexualmente a jóvenes adolescentes de solo 12 años, de acuerdo a la declaración de la agencia revelada por el Washington Post. Agentes rescataron a varias niñas de entre 11 y 16 años de edad, de la casa en Arizona del acusado. Las jóvenes fueron trasladadas al Departamento de Servicio Infantil de Arizona, que las acomodó en hogares de acogida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, alrededor de ocho menores escaparon de las casas de Bateman. De acuerdo a una testigo que ayudó en la investigación, el hombre se habría aparecido en su casa en 2020 con una camioneta repleta de niñas menores de edad, incluyendo a una pequeña de 9 años. Bateman las presentó como sus esposas, según el diario. Samuel Bateman Credit: Uncredited/AP/Shutterstock El hombre, aparentemente, se grababa entregando a las menores a un grupo de hombres, asegurando que Dios lo había instruido a dar lo más preciado de sus hijas: su pureza. "Dios arreglará sus cuerpos y pondrá la membrana de regreso en su cuerpo. Nunca he estado más confiado en hacer su voluntad. Todo es por amor", dice en la grabación. Las autoridades aseguran que Bateman – quien fue criado dentro de la rama polígama de la iglesia – empezó a explorar la poligamia en el 2019, con una de sus hijas siendo su primera víctima. El hombre habría expresado a su hija de 14 años, que deseaba tener un hijo con ella, antes de darle $50 y una bolsa de frituras. El líder religioso enfrenta tres cargos de abuso infantil en Arizona. Además, ha sido acusado de destruir evidencia, luego de supuestamente haber borrado conversaciones de su teléfono celular. Por el momento, no existen cargos de abuso sexual en su contra.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Acusan a presunto polígamo de tener a su hija como una de sus más de 20 esposas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.