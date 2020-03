Arrestan a un latino acusado de robar 66 rollos de papel higiénico en Florida Mira cómo un joven latino de 31 años quiso burlar la seguridad de un hotel en Orlando para supuestamente ayudar a un conocido que estaba en necesidad. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombre de 31 años fue arrestado por supuestamente robar 66 rollos de papel de baño en un hotel en Orlando, Florida. El joven identificado como Ángel Hernández está bajo custodia policial luego de que un guardia de seguridad del Marriott Hotel en World Center Drive llamó a las autoridades, informó la cadena de noticias Fox Orlando. Image zoom Orange County Police Los reportes policiales indican que el guardia vio a Hernández empujando lo que parecía ser una bolsa de basura del hotel a su vehículo y que cuando se asomó por la ventana se dio cuenta de que estaba lleno de papel higiénico sin usar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según medios locales, Hernández admitió su responsabilidad y se disculpó por lo que hizo. Explicó que la razón por la cual tomó los artículos del hotel sin autorización fue para supuestamente ayudar a una señora que conocía que era pobre y que estaba desempleada. Image zoom (Photo by Matthew Horwood/Getty Images) (Photo by Matthew Horwood/Getty Images) Hernández era un empleado de mantenimiento en el hotel donde ocurrió el hecho, por lo que tenía fácil acceso a los artículos de limpieza. Fue puesto en libertad el jueves en la mañana, informó People. El papel de baño es uno de los artículos más escasos en los supermercados por la alta demanda desde que estalló la crisis sanitarias causada por el Coronavirus. El fenómeno de compras compulsivas en medio de crisis se le conoce como FOMO, miedo a perderse de algo (Fear Of Missing Out, por sus siglas en inglés). "Se piensa que si una persona está comprándolo -en este caso papel higiénico-, si mi vecino lo está comprando, tiene que haber una razón y yo también tengo que involucrarme", dijo Nitika Garg, profesora de la Universidad de Nueva Gales del Sur a la BBC. Advertisement

