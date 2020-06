Arrestan a un nieto que habría matado a su abuela para comérsela Las autoridades se encontraron con la impactante escena de terror en una área residencial próxima a San Francisco. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía tiene bajo custodia a un hombre de 37 años sospechoso de asesinar a su abuela en la ciudad de Richmond, al norte de San Francisco. con el objetivo de comérsela. Las autoridades respondieron a una llamada anónima al número de emergencias en la que se denunció que había una mujer en una casa en el piso sangrando junto a otro hombre de pie a su lado. Cuando llegaron al lugar, los agentes encontraron a Dwayne Wallick escarbando el cuerpo de su abuela de 90 años y comiéndose sus retos, informó el diario The Mercury News. Cuando la policía le ordenó que se detuviera, agrega el rotativo, Wallick no hizo caso por lo que tuvieron que usar una pistola eléctrica para poder colocarle las esposas y arrestarlo. Image zoom Getty Images Luego de ser detenido y de haber tenido un altercado con los policías, el sospechoso fue trasladado a un hospital de la zona para evaluar su estado de salud. En cuanto a la víctima, identificada como Ruby Wallick, se certificó su muerte en el lugar de los hechos, informó el canal de noticias KNTV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las causas de la muerte aún no han sido esclarecidas por las autoridades policiales, que tienen un proceso de investigación abierto, según el Mercury News. Image zoom Getty Images El hecho ocurrió alrededor de las 2 p.m., hora del Oeste, del lunes en la una área residencial de Richmond. Según el Daily News, una vez que el acusado sea dado de alta del hospital, será trasladado a un centro de detención.

