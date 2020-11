Close

Arrestan a hispano que confesaría haber matado al hijo de su novia, un niño de 3 años, pisoteándole la cabeza Santos Rodríguez, de 24 años, dijo que “perdió la paciencia” con el pequeño y golpeó su cabeza varias veces contra el suelo. Aquí los detalles de esta tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre hispano fue arrestado tras supuestamente pisotear la cabeza de un niño de 3 años, el hijo de su novia, y causarle la muerte en el sur de California. Según un comunicado del Departamento de Policía de San Bernardino, el sospechoso fue identificado como Santos Rodríguez, de 24 años, quien habría confesado haber matado al niño en un ataque de ira , informaron las autoridades a través de su página de Facebook. Dicho informe indica que cuando el pequeño fue llevado a la sala de emergencia de un hospital local con un golpe severo en el cráneo, Rodríguez le habría dicho a los doctores que el niño se había caído al pavimento de una motoneta. Sin embargo, luego de una “extensa investigación”, admitió que perdió la paciencia y golpeó la cabeza del niño varias veces contra el suelo, según la policía. Image zoom Santos Rodriguez | Credit: San Bernardino Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodríguez fue llevado al centro de detención de San Bernardino West Valley, donde se encuentra detenido sin derecho a fianza y enfrentaría cargos de homicidio. Un portavoz del Departamento de Policía de San Bernardino agregó: “El motivo de este incidente está bajo investigación”. La joven víctima murió a causa de los golpes en un hospital de San Bernardino durante el fin de semana, informó el canal local Fox 8. Image zoom Según la policía, el incidente ocurrió el sábado en una casa ubicada en la calle West Victoria, en la ciudad californiana de Desert Hot Springs. Cualquier persona con información sobre el caso puede comunicarse con el Detective Montez al (909) 384-5762. Su email: montez_ti@sbcity.org . También pueden comunicarse con el Sargento King al (909) 384-5659. Su email: king_ja@sbcity.org.

