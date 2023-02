Arrestan a sospechoso del asesinato de una "querida" maestra de Nueva Jersey madre de tres hijos La policía ha efectuado un arresto en Miami relacionado con el asesinato de Luz Hernández, una madre de tres niños y maestra de kindergarten de Nueva Jersey. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El esposo de una maestra de 33 años de Nueva Jersey fue arrestado en Miami pocos días después de que el cadáver de la madre de tres hijos fuera encontrada semienterrada en la localidad de Kearney. Cesar Santana, de 36 años y oriundo de Nueva Jersey, fue arrestado este viernes por la mañana en un motel bajo cargos de profanar y ocultar un cadáver, aunque se espera que se le imputen delitos adicionales una vez sea extraditado, segun el canal local WABC7. El sospechoso, que actualmente estaba separado de la víctima, es el padre de los tres hijos de la fallecida. El cadáver de Hernández, de origen dominicano, fue encontrado el pasado martes luego de que días antes se denunciara su desaparición tras no presentarse en su trabajo en la escuela charter BelovED. Una posterior autopsia reveló que había fallecido a consecuencia de un golpe en la cabeza y estrangulamiento. Las autoridades buscan a otro sospechoso en conexión con el crimen, Leiner Miranda López, de 26 años y también de Nueva Jersey. Una página de GoFundMe fue creada para ayudar a sus hijos señala que Hernández nació en República Dominicana y se mudó a Estados Unidos a los 5 años. Estaba por graduarse de St. Peter's College con una maestría en educación y la describe como una "querida" profesor dedicada a sus estudiantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luz Hernandez Luz Hernandez | Credit: GoFundMe "No podemos vivir sin ella, nunca llenaré este vacío", dijo su hermana Jenny Taveras al canal local WNBC. Su prima Yajaira Germosen la describió como una gran madre y una persona noble que será extrañada por sus familiares. Si tiene información sobre este caso llame a la Oficina del Fiscal del Condado de Hudson al 201-915-1345

