Arrestan a la esposa del fallecido productor Dax Tejeda por poner en peligro a sus dos bebés El productor de ABC y amigo del periodista Jorge Ramos murió de forma repentina a los 37 años. Ahora su viuda enfrenta cargos por presuntamente poner en riesgo el bienestar de sus hijas, una de 2 años y la otra de 5 meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La esposa del difunto productor de ABC Dax Tejera fue arrestada por supuestamente poner en peligro a sus dos hijas la misma noche en el que un ataque cardíaco le arrebató la vida a su esposo el pasado 23 de diciembre. Según el diario New York Post, Verónica Tejera y su marido dejaron a sus hijas Ella, de 2 años; y Sofía, de 5 meses, solas en la habitación de un hotel en Nueva York para salir a cenar a un restaurante en Manhattan. La viuda dijo en un comunicado que cuando su esposo tuvo el ataque, continuó monitoreando a sus hijas por una cámara y que mientras estaba en la ambulancia, llamó a un amigo cercano para que fueran a recoger a las pequeñas al Yale Club, donde se hospedaban. Sin embargo, el personal llamó a la policía alrededor de las 11:00 p.m. para reportar que las niñas habían estado supuestamente desatendidas durante al menos dos horas mientras disfrutaban de la cena, informó el diario Daily Mail. La productora senior del Washington Post fue arrestada alrededor de las 12:20 a.m. y fue puesta en libertad poco después de las 4:00 a.m., según el rotativo. Dax Tejeda y su esposa Verónica Tejeda Credit: Instagram / Dax Tejeda La policía de Nueva York señaló el lunes que una investigación preliminar indica que las criaturas "quedaron solas dentro de una habitación de hotel durante un período prolongado de tiempo", por lo que su madre fue acusada de actuar de una manera perjudicial hacia las dos menores. "Teníamos dos cámaras enfocadas en mis hijos mientras dormían, y los monitoreé de cerca en el tiempo que estuve lejos de ellos. Si bien las chicas resultaron ilesas, me doy cuenta de que fue una mala decisión", dijo la joven madre en un comunicado. Veronica recibió una citación y tendrá que comparecer ante un tribunal penal en una fecha futura que hasta el momento no ha sido revelada. Tejera fue productor ejecutivo de This Week with George Stephanopoulos (ABC) y también trabajó como investigador y productor ejecutivo en el programa América con Jorge Ramos, quien lamentó la muerte de su antiguo colaborador en una declaración pública. El fallecimiento del periodista fue dado a conocer el miércoles 24 de diciembre a través de un correo electrónico interno de ABC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi familia y yo estamos desaloados por el repentino fallecimiento de Dax. Ha dejado una familia desconsolada y dos hijas a las que amaba con todo su corazón", dijo Veronica en el comunicado del lunes. "Nuestra familia ha sufrido una terrible tragedia. Respetuosamente pido privacidad mientras mis hijos y yo lloramos la muerte de Dax".

