Arrestan a sospechoso de golpear a su esposa con un martillo y asfixiar a su bebé El hombre de 60 años confesó haber golpeado a la joven de 24 años “entre dos o tres veces” con el martillo y ahogar con un paño a la niña de cinco meses. Aquí los detalles de la tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de 60 años fue arrestado en Virginia tras ser acusado por las autoridades de asesinar a su hija de 5 meses y herir a martillazos a su esposa de 24 años. Según reveló la oficina del Sheriff del Condado de Gloucester, Dennis Chambers fue arrestado tras una extensa búsqueda por considerársele responsable de la agresión a su esposa Corena y la muerte de la pequeña. Image zoom Dennis Chambers Facebook/Gloucester County Sheriff's Office Según el canal local CBS 47, Chambers admitió a las autoridades que usó un martillo para golpear a la joven en la cabeza "entre dos y tres veces" antes de usar un "paño para los eructos" de algodón para ahogar a su hija. Image zoom Facebook “Chambers está detenido en la oficina del Sheriff del Condado de Gloucester sin fianza. Nuestros pensamientos y oraciones están con los amigos y familiares de las víctimas en este caso. La señora Chambers todavía está en estado crítico, pero estable”, informaron las autoridades a través de Facebook. Image zoom Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a CBS47, los hechos ocurrieron el pasado martes alrededor de la 1:40 p.m., hora local. Miembros de la familia y vecinos de la pareja dijeron a los investigadores que supuestamente la víctima era infiel al arrestado. De hecho, según esas fuentes, recientemente le había dicho a su esposo que la bebé no era suya. Uno de los vecinos afirmó que la pareja se había casado hace cuatro años y aunque tenían desacuerdos, nunca habían tenido indicios de que las discusiones hubieran degenerado en agresiones, según el portal de noticias Toofab.

