Arrestan a acusado de apuñalar y desmembrar a su esposa para arrojarla por una alcantarilla Billy Kruger, que fue detenido cuando estaba a punto de tomar un vuelo, supuestamente confesó que apuñaló a su pareja más de una vez “en defensa propia”. Aquí lo que sucedió. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La autoridades francesas tienen bajo arresto a un hombre de Brooklyn, Nueva York, que supuestamente admitió haber asesinado a su esposa a puñaladas y desmembrado el cadáver, cuyos restos fueron encontrado en una alcantarilla cerca de su casa de vacaciones en el sur del país galo. Billy Kruger, de orígenes francoestadounidense, fue detenido horas después que se encontraran los restos de su esposa cuando estaba a punto de tomar un vuelo de Toulouse a Yakarta, donde la pareja vivió y él trabajó como instructor de buceo y su esposa, Laure Bardina-Kruger, era profesora de francés, informó New York Daily News. De acuerdo a la agencia AFP, Kruger fue acusado de asesinato agravado el domingo luego de que supuestamente confesara a la policía que había apuñalado a su esposa de 52 años dos veces “en defensa propia”, reveló la fiscal Marie-Agnes Jolie. Image zoom Facebook El hermano de Bardina-Kruger, Pierre Bardina, le dedicó un conmovedor mensaje en redes y agradeció el apoyo que su familia ha recibido ante el duelo que viven. "La policía nos confirmó ayer que mi hermana fue asesinada a puñaladas por su esposo Billy, luego escondió (su) cuerpo en una boca de alcantarilla. No tengo palabras para calificar cómo nos sentimos todos en este momento. Toda nuestra familia agradece nuevamente sus palabras de apoyo, que recuerdan lo apreciada que era Laure” escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Facebook / Bardina Pierre "Todavía no conocemos todos los hechos, pero nunca hemos recibido una señal de alarma de Laure acerca de actos violentos en por parte de su marido. Seguimos pensando que solo puede sucederle a los otros, pero la violencia contra las mujeres puede ocurrir de repente”, añadió. El padre de la víctima, que vive en la misma región del sur de Francia donde se alojaba la pareja, fue quien alertó a las autoridades de que algo andaba mal después de que su hija no llegara a una reunión familiar, según AFP.

Close Share options

Close View image Arrestan a acusado de apuñalar y desmembrar a su esposa para arrojarla por una alcantarilla

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.