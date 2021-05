Arrestan a asesino en serie de mujeres en México. Encontraron restos y pertenencias de sus víctimas en su casa Andrés Mendoza, de 72 años, fue arrestado en Atizapán, México, por el asesinato de Reyna González, su novia de 34 años. Las autoridades encontraron los restos de otras mujeres desaparecidas en su casa. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Arrestaron en México a Andrés Mendoza, de 72 años, un presunto asesino en serie. El hombre fue acusado del asesinato de su novia, Reyna González, de 34 años, quien fue reportada como desaparecida. Las autoridades encontraron en su casa en Atizapán los restos de González y de otras mujeres. Los restos estaban enterrados en las habitaciones y el sótano de la casa, reporta Telemundo. Los vecinos de Mendoza lo describen como un hombre "respetuoso" y están en shock. El presunto feminicida tenía también una escalofriante colección de pertenencias personales de sus víctimas, incluyendo zapatos, ropas, joyas y esmalte de uñas. La Fiscalía del Estado de México (FGJEM) investiga si el hombre secuestró a sus víctimas y si se comió partes de sus cuerpos. A Mendoza también se le acusa de canibalismo. "Hemos encontrado desgraciadamente diferentes indicios humanos, restos óseos, ropa de mujer, credenciales (identificaciones) de elector y otros elementos que nos hacen suponer que pudiese ser un feminicida serial", expresó Dicyla García, fiscal especializada en delitos relacionados con violencia de género en el Estado de México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andres Mendoza Credit: Facebook/@FiscaliaEdomex Los investigadores encontraron los restos de su exnovia Reyna González en el sótano de la casa y analizan varias cintas de video para determinar si contienen evidencia que lo incrimine. Las autoridades sospechan que Mendoza podría haber matado a unas 15 mujeres en las últimas dos décadas. El hombre fue arrestado y se encuentra en la cárcel de Tlalnepantla. Los vecinos han bautizado su vivienda como "la casa del terror".

