¡Arrestan al joven que empujó a una anciana y su video se hizo viral! Después de que el mundo fuera testigo de un acto tan poco humano, el agresor de la indefensa anciana del Bronx ha sido finalmente detenido y te va a impactar la magnitud del historial delictivo de Rashid Brimmage. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rashid Brimmage, de 31 años, ha sido detenido después de que el duro video en el que agredía sin más a una abuelita en las calles de Nueva York se hiciera viral. Al pasar caminando junto a ella, le propinó un empujón sin sentido y sin motivo aparente para después continuar su camino sin más, aún habiendo observado que la anciana había caído al suelo y estaba herida en un acto que indignó a la opinión pública. Al parecer, según asegura el New York Post, el protagonista del desalmado video había sido arrestado ya la friolera de más de cien veces. “Es un tipo violento que se enfrenta a una condena en prisión de mínimo cinco años”, aseguró Courtney Razner, asistente del fiscal del distrito. La abogada defensora del agresor, Henna Khan, aseguró sin embargo que era “un indigente inofensivo” y que el empujón que le propició a la anciana no fue un “acto deliberado de violencia” aunque el video parece indicar claramente lo contrario. Identificada solamente como Geraldine, la víctima vive en el Bronx y tiene alrededor de noventa años. Después de que su agresor le empujara contra el suelo, ella golpeó al caer su cabeza contra una boca de agua para incendios, quedando herida y aún peor: traumatizada y con miedo de volver a salir de casa. “Es algo, más que nada, psicológico”, aseguró Geraldine a The Post. “Este maldito me ha dejado en un estado en el que ahora me da mucho miedo caminar sola por las calles”, aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a ser un humilde sin techo, que es además bipolar y esquizofrénico según asegura una asistente social, Paul McDonnell, juez encargado del caso, definió a Rashid Brimmage como un “criminal de carrera” por la cantidad de delitos que ha cometido.

Close Share options

Close View image ¡Arrestan al joven que empujó a una anciana y su video se hizo viral!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.