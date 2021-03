Un joven que planeaba citas mortales con hombres gay es arrestado en Louisiana Chance Seneca, de 19 años, enfrenta seis cargos de secuestro y uno de intento de asesinato por los ataques ocurridos en junio del 2020. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un adolescente de Louisiana fue arrestado y enfrenta cargos de secuestro tras privar de la libertad a dos hombres gay que contactó a través de una aplicación de citas. Chance Seneca, de 19 años, enfrenta seis cargos de secuestro, posesión de un arma de fuego, obstrucción y destrucción de evidencia, y crímenes de odio, además de intento de asesinato. De acuerdo a la oficina del fiscal estadounidense, Seneca pretendía secuestrar y asesinar a hombres gay que conocía en el internet, según reportó People. Los supuestos ataques ocurrieron entre el 19 y 20 de junio del año pasado. De acuerdo a la querella criminal, una de las víctimas fue encontrada en la tina de baño de la casa del sospechoso con marcas en su cuello y sus muñecas cortadas hasta los huesos. Las autoridades encontraron un cuchillo, un picahielo y un martillo cerca de la víctima, según People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chance Seneca Image zoom Chance Seneca | Credit: Lafayette Parish Sheriff's Office El acusado habría confesado a las autoridades que conoció a la víctima en la aplicación Grindr, y se las arregló para reunirse con él en su casa. "Seneca dijo [al investigador] que la reunión era un pretexto y que pretendía matar y desmembrar [a la víctima]", detalla la querella. Los documentos, obtenidos por la revista, explican que el joven supuestamente recogió a la víctima y lo llevó a su casa y lo sedujo hasta llevarlo al baño. Una vez ahí, Seneca lo estranguló hasta que quedó inconsciente, lo puso en bañera, lo desnudó y luego le corto las muñecas con un cuchillo. "Seneca explicó que esperaba remover y preservar las manos [de la víctima], pero que no pudo llevar a cabo su plan luego de ver los huesos debajo de la piel", indica el documento. De acuerdo a la querella, Seneca llamó a un número de emergencia pidiendo ser llevado a un centro de ayuda mental. Este le aseguró a las autoridades que se disculpó varias veces con la víctima y que borró los mensajes de la aplicación antes de que llegara la policía. US-CHINA-SECURITY-IT-INTERNET-SOFTWARE-GAY-GRINDR Grindr app Image zoom Credit: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images En la acusación, la fiscalía supone que Seneca intentó asesinar a la víctima debido a su orientación sexual. "[El joven] intentó desmembrar a la víctima y quedarse con partes de su cuerpo como trofeos, recuerdos y comida", declaró la fiscalía en los documentos. Seneca además habría secuestrado a otro hombre e intentado dañar a un tercero ese mismo día. A todas las víctimas las conoció a través de la misma aplicación.

