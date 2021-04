Arrestan al actor Zach Avery por fraude multimillonario en Hollywood Según el FBI, el actor Zach Avery está acusado de falsificar acuerdos de licencias con Netflix, HBO y otras plataformas, para recaudar fondos para su compañía de distribución de películas 1inMM Capital LLC. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gran escándalo se desata en Hollywood tras el arresto del actor Zach Avery. Según el FBI, el actor estadounidense de 34 años está acusado de falsificar acuerdos de licencias con Netflix, HBO y otras plataformas, para recaudar fondos para su compañía de distribución de películas 1inMM Capital LLC, reportó PEOPLE. Zachary J. Horwitz —su nombre completo— fue arrestado el martes en Los Ángeles por supuestamente ser parte de una estafa masiva en Hollywood que según los agentes federales robó más de $227 millones a inversionistas. El abogado del actor y su publicista aún no han comentado al respecto ni han respondido las llamadas de PEOPLE. En una declaración jurada archivada en la corte federal de Los Ángeles, el agente del FBI John Verrastro dice que Avery usó los fondos recaudados para "beneficio personal". En el 2013 Avery fundó la compañía 1inMM Capital LLC en Los Ángeles, alegando que distribuía películas en inglés al mercado en Latinoamérica a través de alianzas con HBO y Netflix. Estas supuestas alianzas con estas reconocidas compañías eran falsas, informó el FBI. En el 2015, Avery supuestamente le mandó a sus inversionistas botellas de scotch de la marca Johnny Walker Blue Label informándoles que habían "adquirido y distribuido exitosamente 49 películas a través de 1inMM Capital". Además le aseguró a los inversionistas que había expandido su asociación con Netflix y HBO para distribuir películas también a Australia y Nueva Zelanda. Todos estos "logros" eran falsos y parte de su estafa, asegura el FBI. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zach Avery Image zoom Credit: Metalwork/GEM/Lionsgate/Kobal/Shutterstock Según Verrastro, Avery le prometió a sus inversionistas ganancias de un 40 por ciento en un año. Cuando llegó el momento de pagarles lo que les debía, Avery falsificó correos electrónicos con ejecutivos de Netflix y HBO para excusar su tardanza. En realidad, el actor y su compañía 1inMM Capital jamás tuvieron ninguna relación laboral ni comunicación con Netflix o HBO, aseguró este agente del FBI. El histrión está en custodia de las autoridades y tendrá que presentarse en la corte. El juez le puso una fianza de $1 millón. Avery ha actuado en Last Moment of Clarity, The White Crow, y Farming, entre otros proyectos cinematográficos. El caso ha causado conmoción ya que su historia parece sacada de una película.

