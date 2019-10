Tres mujeres arrestadas en Louisiana por cortarle brutalmente las patas a un perrito salchicha Una madre y sos dos hijas fueron arrestadas en Louisiana por cortarle brutalmente las patas a su perrito salchicha. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tres mujeres fueron detenidas en Louisiana por maltrato de un perrito salchicha llamado Buddy que fue encontrado con las patas traseras brutalmente cercenadas. Los hechos se remontan al 25 de septiembre pasado cuando el inocente animalito de 2 años fue descubierto bajo la lluvia por un residente de una casa móvil en Slidell, según confirmó un portavoz de la oficina del alguacil de St. Tammany Parish por medio de un comuicado de prensa. Personal del albergue de animales Dante’s Hope East acudieron al lugar para rescatar al perrito pero dieron parte a las autoridades de su hallazgo al percatarse que le faltaban las dos patas traseras. Una investigación rastreó a la dueña de Buddy, una mujer de 50 años y su hija de 17, quienes. Al ser cuestionadas las mujeres contaron que el perrito había recibido disparos en febrero pasado pero que a pesar de haber reportado el caso a la policía no buscaron ayuda veterinaria para su mascota. Sobre sus patas faltantes las mujeres simplemente dijeron que “se le habían caído”. Posteriormente un veterinario determinó que las heridas del animal habían sido “maliciosamente inflingidas” por sus dueños y descartó la posibilidad de que las extremidades le hubiesen sido removidas por un profesional médico o que le faltaran por causas naturales. La historia de Buddy ha conmovido a muchos que han cooperado para una recaudación de fondos que permitirá costear sus tratamientos y rehabilitación en la medida de lo posible: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El 27 de septiembre la policía arrestó a una tercera sospechosa: una muchacha de 17 años que confesó haber sido quien abandonó al pequeño Buddy en el sitio donde fue encontrado. La adolescente, cuya identidad no ha sido revelada, fue liberada bajo un acuerdo pactado con un adulto a cargo de ella. Se insta a las personas que tengan información del caso que llamen a la oficina del alguacil de Tammany al 985-898-2338 o a servicios para animales al 985-809-0183. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Tres mujeres arrestadas en Louisiana por cortarle brutalmente las patas a un perrito salchicha

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.