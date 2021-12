Arrestan a tres hombres tras muertes de la modelo Christy Giles y su amiga, arquitecta mexicana Hilda Cabrales Tres hombres fueron arrestados en California tras las muertes de la modelo Christy Giles y su amiga, la arquitecta mexicana Hilda Cabrales. Uno de ellos es actor y fue detenido en el set de una serie. Los familiares reaccionan a los arrestos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tres hombres han sido arrestados en California tras las muertes de la modelo Christy Giles y su amiga, la arquitecta mexicana Hilda Cabrales. En una entrevista exclusiva con PEOPLE, Jan Cilliers, el esposo de Christy, dice que siente un gran alivio tras enterarse de los arrestos. "Entiendo que este es solo el principio de la batalla", dijo sobre sus esfuerzos por lograr que se haga justicia. Cilliers, de 41 años, dice que se está adaptando a su vida sin su esposa "momento a momento", y que hará todo lo posible para vengar la muerte de Christy. "Sé que tengo que ser fuerte y haré todo lo que pueda para asegurarme de que mi esposa reciba la justicia que merece", dijo, lamentando que nada podrá devolverle la vida. Tanto Cilliers como la familia de Christy y el Departamento de Policía de Los Ángeles sospechan que puedan haber otras víctimas. Cilliers pide a otras mujeres que hayan sido victimizadas que denuncien a sus agresores "para ayudar a mantener a estos tipos fuera de las calles" para que no puedan dañar a nadie más. Cilliers asegura que no tiene duda de que las muertes de Giles y su amiga, Hilda Cabrales, se deben a un terrible crimen. "Ellas trataron de irse y llamaron a un Uber. Y lo que ocurrió en las 12 horas después las dejó muertas", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christy Giles y Hilda Marcela Cabrales-Arzola Christy Giles y Hilda Marcela Cabrales-Arzola | Credit: Instagram; GOFUNDME Imaginar los momentos finales de las jóvenes es algo que llena a Cilliers de desesperación."[Pienso que] sintieron mucho dolor y que tenían miedo y me rompe el corazón", dijo. La pareja se conoció en una galería de arte y llevaban dos años y medio de matrimonio. "Ella era un ser humano realmente increíble", recordó sobre su esposa. La policía arrestó a David Pearce, de 37 años, Michael Ansbach, de 47, y Brandt Osborn, de 42. Pearce enfrenta cargos de homicidio involuntario, y Ansbach y Osborn ambos enfrentan cargos criminales como cómplices. Según reporta Despierta América (Univisión), Osborn fue detenido por el FBI en el set de una serie de televisión, es presuntamente actor y lo arrestaron ofreciéndole un papel de actuación falso. Giles y su amiga fueron dejadas en distintos hospital en Los Ángeles el 13 de noviembre. Giles fue pronunciada muerta al momento mientras que Cabrales llegó al hospital en condición critica y murió días después, el 24 de noviembre. Según las autoridades, ambas jóvenes fueron drogadas y sufrieron una sobredosis tras visitar una residencia en Olympic Boulevard en Los Ángeles. Los sospechosos luego llevaron a las víctimas a estos hospitales, manejando un Toyota Prius sin placas. "Merecen estar toda su vida en la cárcel", dijo Luis Cabrales Rivera, el padre de Hilda Cabrales a Univision tras enterarse de los arrestos. "La voy a amar hasta el último día de mi vida y voy a estar esperando el momento de volverla a abrazar", añadió sobre su hija. Una cuenta de GoFundMe fue creada para ayudar a los familiares de Giles y Cabrales. Que en paz descansen. Anyone with information is urged to contact LAPD West Bureau Homicide at (213) 382-9470.

