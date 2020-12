Close

Arrestan a tres hermanos por el asesinato de una joven de la Florida a quien creían embarazada Casi 15 años después de la muerte de Amber Woods, avances tecnológicos han permitido a la policía arrestar a tres sospechosos. Esto es lo que se sabe del caso. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de la Florida confirmaron el arresto la semana pasada de tres hombres acusados de haber asesinado a una adolescente en el 2006 porque creían que estaba embarazada. De acuerdo a la policía, los hermanos Ralph Williams, de 35 años, Tyjuan Williams, de 32, y su medio hermano Jamaine Brown, de 37, están implicados en la muerte de Amber Woods, quien tenía 16 años cuando la asesinaron. Según las autoridades, los sospechosos temían que el embarazo de la joven llevara a que Ralph, quien tenía 20 años y era novio de la adolescente, fuera acusado de mantener relaciones sexuales con una menor. El cuerpo de Amber fue encontrado en una área remota junto a la autopista 62 en el condado de Hardee con un balazo en la espalda, reveló el sheriff del condado de Manatee, Rick Wells, en conferencia de prensa el lunes. Si bien los hermanos fueron considerados sospechoso desde un inicio, por falta de pistas válidas la investigación no prosperó hasta el pasado 15 de diciembre, cuando los hermanos William fueron arrestados y acusados de asesinato en segundo grado gracias a que nuevas técnicas de rastreo permitieron confirmar que el teléfono de uno de ellos se encontraba en el lugar en que asesinaron a la víctima, según People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Ralph Williams | Credit: MANATEE COUNTY SHERIFF'S OFFICE Al momento de su arresto, Ralph se encontraba bajo custodia en el condado de Polk bajo otros cargos no relacionados con el asesinato. De igual manera, Tyjuan se encontraba detenido en el condado de Hardee, según Wells. Por su parte, el medio hermano de los sospechosos, Jamaine Brown, había sido arrestado en mayo luego de que un testigo asegurara a la policía que lo había visto discutir con la joven afuera de su casa en febrero del 2006. Además, confirmó que Jamaine le ordenó a Amber subirse a su auto, según la declaración obtenida por el diario Bradenton Herald. El pasado viernes, Brown llegó a un acuerdo con la fiscalía en el que se declaraba culpable. “Se declaró [culpable] al cargo de cómplice para cometer un asesinato”, informó el sheriff. Image zoom Credit: MANATEE COUNTY SHERIFF'S OFFICE Como parte del acuerdo, Brown confesó que los tres hombres bajaron del auto y Tyjuan le disparó a la joven por la espalda. Jamaine y Ralph arrastraron su cuerpo sin vida hacia la vegetación al borde de la autopista, antes de huir de la escena del crimen Según reportes, los detectives encontraron un mensaje de texto en el que Ralph se mostraba preocupado por el supuesto embarazo de la joven.“Quería terminar la relación y conspiró [matarla] junto con sus hermanos”, supone el sheriff. El cuerpo de Amber fue encontrado por un conductor la mañana siguiente. Una autopsia confirmó que la joven no estaba embarazada. Image zoom Jamaine Brown | Credit: MANATEE COUNTY SHERIFF'S OFFICE Gracias a los avances tecnológicos el software de rastreo de teléfonos celulares, los detectives pudieron determinar que el teléfono de Ralph estuvo en el lugar de los hechos “Siempre creímos que estos tres asesinos estaban en connivencia y estaban intentando hacer todo lo posible para ocultar el hecho de que habían asesinado a Amber y pasaron los últimos años como si no hubiese pasado nada”, dijo Wells. La familia de Amber aún llora su pérdida. “Era una buena persona, de buen corazón y amada por su familia”, comentó a la cadena ABC, Crystal Moses, familiar de la víctima. “Se llevaron algo que nunca puede ser reemplazado, nunca”. Los hermanos Williams se encuentran arrestados sin derecho a fianza.

