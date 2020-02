Arrestan a profesora en Iowa por presuntamente asesinar a su esposo La profesora de economía Gowun Park canceló clases por una semana por una "situación personal". Días después fue arrestada bajo cargos de asesinato en primer grado. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una profesora universitaria de Iowa que canceló sus clases debido a una supuesta “situación personal” fue arrestada días después acusada de asesinar a su esposo. De acuerdo a People, la profesora de economía Gowun Park, de 41 años, fue arrestada el pasado miércoles bajo acusaciones de asesinato luego de que las autoridades la encontraran practicando primeros auxilios a su esposo Sung Nam, también de 41 años. El departamento de policía de West Des Moines arrestó a la mujer bajo cargos de secuestro y asesinato en primer grado tras responder a una llamada el sábado por la tarde para auxiliar a una persona que se encontraba inconsciente en la residencia de la pareja. Al llegar, los agentes encontraron a la maestra intentado de auxiliar a su esposo. El hombre fue trasladado a un hospital cercano donde se certificó su muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom De acuerdo a la prensa local, Park ejercía de profesora asistente en el departamento de economía del Simpson College y había enviado un correo electrónico a sus estudiantes un día después del incidente para cancelar las clases de la semana por “cuestiones personales”. Según la querella criminal cinta por los medios, la maestra ató de pies y manos a su esposo a una silla y rellenó su boca con ropa para evitar que gritara, antes de tapar su cabeza con una toalla. Por el momento, las autoridades desconocen el motivo que habría llevado a la educadora a supuestamente cometer el aparente crimen. Por lo pronto, Park ha sido suspendida de su trabajo y se encuentra bajo custodia con una fianza de $5 millones. Advertisement

Arrestan a profesora en Iowa por presuntamente asesinar a su esposo

