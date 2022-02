Padre de Texas acusado de matar de hambre a su hijo de 4 años y obligarlo a beber desinfectante El hombre de 28 años es el principal sospechoso de la muerte de su hijo, tras revelarse que el menor era privado de alimentos y forzado a ingerir líquidos químicos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de Texas confirmaron el arresto de Brandon Lee Cervera como el principal sospechoso en la muerte de su hijo, Benjamín Cervera, de 4 años. La tarde de este jueves, los investigadores del caso abierto en agosto del año pasado determinaron que el hombre de 28 años pudo haber abusado intencionalmente del menor privándolo de agua y alimentos hasta causar su muerte, según el diario Daily Mail. De acuerdo al rotativo, la policía de San Antonio incautó un teléfono celular que contenía perturbadoras imágenes del pequeño rogando por comida a su padre y a un familiar. "Se pegaba en la cabeza con sus manos pidiendo pan", según explica el reporte policial sobre los vídeos encontrados. "Temblaba incontrolablemente, lloraba y rogaba por pan y agua". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto Brandon como la persona que lo acompañaba en la grabación, le negaron al pequeño su súplica. Uno de los vídeos,aparentemente muestra a Benjamín siendo obligado a beber desinfectante de manos y recogiendo migajas de comida con su boca directamente del piso. "Suplicaba por [que le dieran] agua, mientras lloraba y movía sus manos frente a su boca indicando que [el desinfectante] le estaba quemando", relata el escrito. "[Era obligado] a comer migajas del piso del baño sin poder utilizar sus manos". Brandon Lee Cervera Brandon Lee Cervera | Credit: Bexar County Jail Además, fotografías del niño presentadas durante la investigación, muestran a Benjamín con sus ojos severamente moreteados e hinchados. El arresto del padre se da alrededor de seis meses después de que acudiera a un centro de emergencia solicitando ayuda para el menor. El niño se encontraba inconsciente a su llegada al hospital y estaba cubierto de moretones, demacrado y extremadamente esquelético, de acuerdo a testigos. Falleció momentos después de haber sido ingresado. En agosto del 2021, Brandon declaró que el precario estado de salud de su hijo se debía a lesiones autoinfligidas. No obstante, el médico forense del Condado de Bexar declaró que la autopsia reveló que el pequeño había sido víctima de abuso físico, además de inanición. Las autoridades abrieron una investigación sobre el caso luego de que una enfermera del Hospital de Niños de San Antonio llamara al número de emergencia 911 para reportar la situación del niño, a quien intentaron de resucitar a su llegada al hospital. Durante la investigación, la policía encontró que tanto el almacén de despensa como el refrigerador, contaban con candados para impedir el acceso. Brandon enfrenta cargos de abuso a un menor, entre otros. Actualmente se encuentra en la cárcel del condado con una fianza de $500,000, según los récords carcelarios. Hasta el momento, el familiar que aparentemente presenció y grabó los abusos, no ha sido señalado como sospechoso.

