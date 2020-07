Niñera arrestada por el homicidio de un niño de 2 años en Philadelphia: buscan el cuerpo del menor Tianna Parks, de 24 años, fue detenida luego de que el niño King Hill desapareciera hace casi dos semanas sin dejar rastro. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía de Philadelphia arrestó a una niñera de 24 años bajo sospechas de ser la responsable del homicidio de King Hill, un niñito de 2 años que desapareció hace casi dos semanas sin dejar rastro. Tianna Parks, fue detenida este lunes bajo múltiples y graves cargos que incluyen homicidio, interferencia en la custodia de un menor, abuso de un cadáver y obstrucción de la justicia. Los hechos se remontan al 8 de julio pasado cuando la familia del niño reportó su ausencia a la policía, según indica CBS News. Su padrastro, Marvin Reese, explicó dejó al niño en su casa, ubicada en el barrio de Strawberry Mansion, bajo el cuidado de la sospechosa. Pero la madre asegura que a ella nunca le regresaron a su hijo, con lo cual ella asumió que el menor estaba aún bajo el cuidado de su padre. La policía cree que el niño estuvo vivo hasta por lo menos el 5 de julio. La policía y el FBI inspeccionaron teléfonos celulares y videos de seguridad descubriendo evidencia que los ha llevado a concluir que el niño murió. "No sabemos exactamente el mecanismo empleado en la muerte de King Hill, no sabemos la fecha de su muerte y no sabemos el lugar de su muerte, así como también desconocemos el lugar donde Parks se deshizo del cuerpo", explicó Anthony Voci Jr., jefe de la unidad de homicidios de la oficina del Fiscal de Distrito. "Pero basándonos en la evidencia que tenemos, sabemos de hecho que fue asesinado por la señorita Parks", según reporta WPVI-6 en Philadelphia. Tianna Parks, de 24 años, fue detenida este lunes: Image zoom Tianna Parks Philadelphia Police Department El niñito King Hill, que según su padrastro, fue depositado en su casa para que la mujer lo cuidara: Image zoom King Hill Philadelphia Police Department) La familia reportó la desaparición del niño el 8 de julio: Image zoom King Hill Philadelphia Police Department) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Donde quiera que se encuentre, sea lo que sea que le sucedió, por favor, simplemente tráiganmelo para que pongamos a King a descansar", imploró este lunes Kimberly Hill, abuela materna del niño a dicha cadena. Por su parte Mark Burgmann, Capitán de la Policía de Philadelphia resaltó que en este caso se han empleado "una gran cantidad de recursos" para esclarecer lo ocurrido. "No vamos a dejar ninguna piedra sin levantar. No vamos a descansar hasta que el [cuerpo] del niño sea devuelto".

Close Share options

Close View image Niñera arrestada por el homicidio de un niño de 2 años en Philadelphia: buscan el cuerpo del menor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.