Arrestan a mujer por prenderle fuego a su carro con su hijo de 1 año dentro La joven madre de 23 años se dio a la fuga luego de discutir con el padre del menor: cuando la encontraron había incendiado el vehículo. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer de 23 años residente en Carolina del Sur se encuentra tras las rejas luego de que supuestamente le prendiera fuego intencionalmente a su auto que llevaba a su hijo de un año de nacido dentro. Los hechos ocurrieron el domingo pasado luego de que la sospechosa, originaria del poblado de Columbia y que responde al nombre de Caylin Watson, discutiera violentamente con Steve Bramson, padre del menor, según indica un comunicado de prensa de la oficina del alguacil del condado de Richland. El hombre contó que fue al hogar de la joven madre de 23 años para ver cómo se encontraba su hijo. Durante su visita la mujer "se molestó y entonces hubo un altercado", se explicó por medio del mencionado documento. Según contó el padre la mujer se le fue encima empuñando un cuchillo y que luego arrojó dos macetas al parabrisas del auto de su novia y en el que el hombre había viajado. Acto seguido, la mujer se montó en su auto y con su hijo chocó el carro de la novia de su ex. Image zoom Caylin Allise Watson Columbia Police Department ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1262464337714851843&ref_url=https%3A%2F%2Fpeople.com%2Fcrime%2Fsc-woman-accused-setting-fire-car-baby-inside%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Consternado, el padre de la criatura acudió a la estación de policía de y denunció ante el alguacil lo que supuestamente había ocurrido. Intentaron localizar a la mujer por medio de su celular y se pudo detectar que viajaba por la carretera interestatal 126. "[Ella] prendió el carro con el niño de 14 meses dentro, quemándolo gravemente en todo el cuerpo", se dijo en un comunicado de prensa de la policía de Columbia. Según reportes de WACH-FOX-57 la mujer enfrenta ahora los cargos de intento de asesinato, incendio en primer grado, incendio en tercer grado, abuso y provocación de grave daño corporal en el cuerpo de un menor de edad.

