Arrestan a una mujer por hacerse pasar por policía y acosar a un grupo de adolescentes La mujer se llama Samantha Louis Elay y fue grabada en un video que ha sido publicado en Twitter donde se ve cómo golpea el columpio de una de las jóvenes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer bajo el nombre de Samantha Louis Elay ha sido arrestada por la policía de Fort Worth, en Texas, por hacerse pasar por un oficial de la autoridad y acosar a un grupo de adolescentes hispanas que se divertían tranquilamente en un parque de la zona. La arrestada que tiene 38 años aseguró ser un empleado público y así se pudo ver en un video que se ha publicado en redes sociales y que fue grabado por una de las víctimas. El grupo de jóvenes se encontraba en el Parque de los Sueños cuando sobre las 3.40 PM esta mujer se acercó y les gritó que hicieran el favor de parar. No sólo eso, también golpeó uno de los columpios donde estaba una de las adolescentes creando una situación de tensión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la mujer no iba vestida de policía, sí aseguró ser una oficial y de muy malas maneras las ordenó que salieran inmediatamente del parque infantil donde les dijo no podían permanecer por su edad. Después de comprobar que esta mujer no era policía, las autoridades procedieron a su arresto y Samantha se encuentra actualmente bajo custodia mientras se investiga con más detalle el incidente. Así lo ha expresado en un comunicado la policía de Fort Worth. Advertisement

Close Share options

Close View image Arrestan a una mujer por hacerse pasar por policía y acosar a un grupo de adolescentes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.