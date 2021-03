Close

Arrestan a una mujer de Georgia por el asesinato de su hijo de 7 años Las autoridades informaron que Alison Jones, además, habría disparado contra su esposo, luego de protagonizar una larga discusión. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer en Georgia está siendo acusada de asesinar a su hijo de siete años y de disparar contra su esposo con un arma de fuego semiautomática. Las autoridades confirmaron que el pequeño Maddox Jones falleció a causa de una herida de bala que fue propiciada cuando se encontraba recostado en su cama. De acuerdo a reportes, su madre Alison Jones habría disparado contra su esposo Douglas Jones, quien afortunadamente resultó ileso durante el incidente. El sheriff del condado de Morgan, Robert Markley, informó que agentes de la autoridad llegaron a la casa de la víctima alrededor de las 7:20 de la mañana del lunes tras recibir una llamada en una línea de emergencia por parte de Douglas. Markley dijo que el hombre reveló que su esposa "había disparado contra su hijo y que lo estaba atacando a él". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: MORGAN COUNTY SHERIFF'S OFFICE El parte policial detalla que Douglas despertó alrededor de las 6:30 de la mañana de ese día y que su esposa le informó que el pequeño no asistiría a la escuela debido a que le dolía el oído. Una hora después, Douglas escuchó un disparó y se apresuró al cuarto de su hijo para asegurarse que el chico estaba bien. Fue entonces cuando su esposa habría empezado a dispararle a él, según reportó PEOPLE. Douglas declaró que pudo desarmar a su esposa, quien huyó de la escena del crimen. De acuerdo a las autoridades, los hechos tuvieron lugar luego de que la pareja protagonizara otra más de sus interminables riñas maritales. La sospechosa aún no ha presentado su declaración y las autoridades, por el momento, desconocen el motivo del tiroteo. "Estamos realmente tristes por la pérdida de Maddox Jones, uno de nuestros estudiantes de escuela primaria", expresó el superintendente del sistema escolar del condado de Morgan sobre el chico que cursaba en segundo año de primaria. "Maddox era un querido miembro de nuestra comunidad escolar y lo extrañaremos tremendamente. El distrito escolar está de luto con esta trágica pérdida junto con la familia, nuestro personal y comunidad. Por favor, manténgalos en sus pensamientos y oraciones durante este difícil momento". Su madre, quien se encuentra bajo arresto, enfrenta cargos de asesinato y asalto agravado.

