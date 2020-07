Arrestan a los padres de Thaddeus, el niño de dos años desaparecido en California El pequeño con necesidades especiales desapareció de su hogar en Fresno en mitad de la noche hace aproximadamente una semana. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Briseida y Sukhjinder Sran, los papás que denunciaron que su hijo había desaparecido de su hogar en Fresno, fueron detenidos por la policía de Madera, California, después de haber encontrado un cadáver. En una conferencia de prensa el viernes, el jefe de policía Dino Lawson contó a los reporteros que los detectives del caso aparecieron con una orden de arresto por asesinato a las 7 y cuarto de la mañana en casa de la víctima, según relata la anglosajona People. El pequeño Thaddeus Sran desapareció de su cama en algún momento entre las diez de la noche del martes y las ocho y media del miércoles por la mañana. Sus papás le dejaron en su habitación la noche anterior, pero al despertar el miércoles no encontraron al niño por ningún lado. Image zoom Facebook Dino Lawson definió entonces perfectamente la situación: “La peor pesadilla de cualquier padre”, aseguró. Además, el bebé nació prematuramente y tenía “problemas extremos de salud”, ya que se alimentaba por un tubo y apenas estaba aprendiendo a caminar. En un área de cultivos, en las afueras de la ciudad, se encontró ayer el cuerpo que al parecer tiene las características del pequeño Thaddeus. Solo se esperan los resultados de la autopsia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lawson comunicó que fue uno de los perros rastreadores de la policía quien dio con los restos de Thaddeus: creen que su cuerpo fue quemado antes de abandonarlo. El abogado de la familia, Roger T. Nuttall, dijo que al comenzar la investigación los padres de Thaddeus cooperaron con las fuerzas de seguridad, pero dejaron de hacerlo cuando sintieron que empezaban a tratarles como sospechosos.

