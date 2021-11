Arrestan a joven de 20 años por posesión de pornografía infantil El sospechoso tenía cientos de imágenes y vídeos sexualmente explícitos en su teléfono celular. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de una intensa investigación, las autoridades del Condado de Cook en Illinois, confirmaron la detención de Wilmer Alejandro Cruz, de 20 años, bajo cargos de posesión de pornografía infantil. De acuerdo a la oficina del Sheriff, la Unidad Especial de Víctimas recibió una pista sobre el posible comportamiento de Cruz, y tras rastrearla, descubrió la descarga de numerosas imágenes y vídeos sexualmente explícitos de menores. Inmediatamente, los investigadores ejecutaron una orden de registro de la casa del sospechoso, donde finalmente fue aprehendido la semana pasada. Como parte de la revisión, el teléfono celular de Cruz fue registrado, y ahí se encontraron más de 200 imágenes y vídeos de niños desde los 3 años de edad, informó el sheriff Thomas J. Dart. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Wilmer Alejandro Cruz arrest child pornography Illinois Wilmer Alejandro Cruz | Credit: Cook County Sheriff Según la información, Cruz descargaba el contenido de distintas aplicaciones digitales desde su teléfono celular. Tras su arresto, Cruz se presentó ante el juez en la Corte de Rolling Meadows, bajo cargos de posesión de pornografía infantil, donde le fue expedida una fianza de $20 mil. Actualmente se encuentra en libertad, luego de pagar el 10% correspondiente de la fianza. Por el momento, Cruz no se ha expresado ante las acusaciones y se desconoce si ya cuenta con representación legal. Si sabe de algún menor que se encuentre en peligro, favor de llamar a la línea nacional de ayuda para niños al 1-800-422-4453.

