Así fue como una niña de 13 años escapó de su secuestrador Lena Hansen La policía arrestó al sospechoso de matar a los padres de Jayme Closs, de 13 años, para secuestrar a la adolescente. El hombre la mantuvo en cautiverio por tres meses pero la niña logró escapar. La oficina del alguacil del condado de Barron reveló que han arrestado a Jake Thomas Patterson de 21 años, acusado de homicidio de los padres de la chica y secuestro de la menor. El sospechoso no tenía un historial criminal en Wisconsin. La policía alega que él planeó el crimen de los padres de la joven y que "Jayme era su único objetivo". Al parecer Jake no había tenido ningún contacto anterior con James Closs, de 56 años, y Denise Closs, de 46, quienes fueron encontrados muertos en su hogar. Barron County Sheriff's Department Al llegar la policía —después de recibir una llamada al 911 donde se escuchaban gritos pero nadie habló a la operadora— encontraron los cadáveres de los padres de la niña pero Jayme había desaparecido. La policía reveló que habían pateado la puerta de la casa para abrirla. Facebook/Healing for Jayme Closs No se sabe cómo Patterson conocía a la adolescente. Jayme fue rescatada el jueves tras escapar de su presunto secuestrador y pedir ayuda a una mujer que estaba caminando a su perrito en la calle en Gordon, Wisconsin, reportó Star-Tribune. La mujer entonces tocó desesperadamente la puerta de unos vecinos, Kristin y Peter Kasinskas, que se sorprendieron al ver a la adolescente desaparecida que había estado en las noticias, y llamaron a las autoridades. Su rescate ha causado conmoción. Tras salir del hospital, la joven se reunirá con el resto de su familia.

