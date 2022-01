Arrestan a exnovio de Diamond Álvarez por su asesinato. La madre de la adolescente habla de su abusiva relación Frank Deleón preparaba una maleta cuando fue detenido por las autoridades como si fuera a huir. El sospechoso del asesinato de Diamond Álvarez es su exnovio. La madre de la víctima asegura que tenían una relación tóxica. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Machado, la madre de Diamond Álvarez, siempre sospechó que el exnovio de su hija era el responsable de su asesinato y comunicó su miedo a las autoridades. Cuando fue detenido, había una maleta en su cama, por lo que las autoridades piensan que Frank Deleón, de 17 años, planeaba escapar. Tras presentarse en corte el 18 de enero, un juez le fijó una fianza de 250,000 dólares, reporta Univision. Deleón admitió que tenía un arma de fuego, pero que se deshizo de ella en Navidad. Una orden de restricción le prohibe a Frank Deleón acercarse a la familia de Diamond, que teme por su seguridad. Además el sospechoso no puede tener armas de fuego y es probable que use un grillete. Según las autoridades, Deleón tenía otra relación sentimental, aparte de su noviazgo con Diamond. La estudiante de 16 años salió a caminar a su perro en Houston cuando fue asesinada a balazos. Su perro Peanut regresó solo a casa y alertó a la familia de que algo estaba mal, ya que tenía las patas ensangrentadas. Fue entonces que la familia encontró a la adolescente muerta tras recibir 22 disparos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Diamond Alvarez Credit: GoFundMe La policía reveló que la relación amorosa de Diamond y Álvarez terminó cuando ella se enteró que él le estaba siendo infiel, reporta el diario The New York Post. Machado dijo que su hija había estado saliendo con Deleón por un año. "Mi hija siempre estaba llorando por él", dijo. La joven —una estudiante de honor— no pudo graduarse de la escuela secundaria, llegar a casarse o tener hijos ni cumplir muchos de sus sueños. Frank Deleon, Jr. Frank Deleon | Credit: Twitter/@Houston Police "A ella le encantaba bailar, amaba el maquillaje. Planeaba ir a la escuela de cosmetología. Su color favorito era el morado. Era una estudiante de honor que practicaba voleibol, baloncesto, y tenía muchos amigos que la adoraban", dice un mensaje en la página de GoFundMe creada para recaudar fondos para cubrir sus gastos fúnebres. "Ella amaba pasar tiempo con su familia y siempre vivía su vida al máximo".

