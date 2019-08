Arrestan a estudiante armado que planificaba un tiroteo masivo. Los detalles del caso El estudiante universitario Paul Steber fue arrestado y acusado de planificar un tiroteo masivo. La policía encontró armas y municiones en su habitación. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades aseguran que el estudiante universitario Paul Steber planificaba un tiroteo masivo. El joven de 19 años fue arrestado y la policía encontró armas y municiones en su habitación. El estudiante de High Point University en Carolina del Norte tenía en la residencia estudiantil donde vivía un arma semiautomática de 9 mm y una escopeta de doble cañón calibre 12, además de varias cajas de municiones, según reportó ABC News. Steber enfrenta cargos por posesión de armas en la universidad y por amenazas de violencia masiva. Según la policía, el joven no tenía ningún historial criminal, pero un compañero de clase llamó a las autoridades para informar que Steber era una “amenaza a la sociedad”. Image zoom High Point Police Department Los fiscales aseguraron que Steber llevaba desde diciembre planificando un tiroteo masivo, estudiando el tiroteo de Charleston, Carolina Norte, en junio del 2015, cuando Dylan Roof, un creyente de la supremacía blanca, mató a 9 afroamericanos reunidos en una iglesia. Roof fue arrestado y condenado a la pena de muerte. En una audiencia en la corte, los fiscales añadieron que Steber planificaba un gran ataque para Navidad. “Este incidente ilustra la importancia de que el público informe actividades sospechosas a las autoridades”, expresó la policía en un comunicado. “La información del público es a menudo el primer paso crítico para prevenir actos de violencia masiva”. Steber está en custodia policial bajo una fianza de 2 millones de dólares y tendrá que ir a juicio.

Advertisement

Close Share options

Close View image Arrestan a estudiante armado que planificaba un tiroteo masivo. Los detalles del caso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.