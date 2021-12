Arrestan a empleado de Tesla por aparente asesinato de su colega Las autoridades investigan el incidente ocurrido en la fábrica de automóviles ubicada en Fremont, California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado lunes, agentes del Departamento de Policía en Fremont, California, arrestaron a uno de los empleados de la fábrica de automóviles Tesla bajo cargos de asesinato. Con una orden de aprehensión en mano, las autoridades se presentaron en la instalación de la cual se llevaron esposado a Anthony Solima, de 29 años, por el aparente asesinato de uno de sus colegas. La víctima aún no ha sido identificada. De acuerdo a una investigación preliminar, Solima le habría disparado a otro empleado a sangre fría, causándole la muerte en el lugar de los hechos, reportó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tesla Motors Dealership Tesla Motors Dealership | Credit: Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images Según reportes, los empleados involucrados habían protagonizado una disputa que llevó a Solima a salir enfurecido del trabajo, mientras la víctima continuó con sus labores. Al terminar su turno, la víctima se disponía a retirarse cuando fue sorprendido por la balacera en el estacionamiento de la compañía. Agentes del departamento de policía respondieron a la llamada de emergencia que indicaba que una persona se encontraba herida. Al llegar al lugar de los hechos, encontraron a la víctima inconsciente, con, por lo menos, una herida de bala, según un comunicado. Inmediatamente, personal de emergencia administró los primeros auxilios y ofreció ayuda médica, pero el hombre desafortunadamente falleció momentos más tarde. Anthony Solima Tesla Employee Arrested for Allegedly Killing Coworker Over Feud Anthony Solima | Credit: Fremont Police Department Durante la investigación, se encontró un rifle calibre .22 en el auto de Solima. El sospechoso se encuentra tras las rejas en la cárcel de Santa Rita, sin derecho a fianza. La fábrica de Fremont, liderada por Elon Musk, es una de las plantas de autos más avanzadas tecnológicamente, con más de 10 mil empleados, en un espacio de 5.3 millones de pies cuadrados, de acuerdo a su descripción digital.

