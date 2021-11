Arrestan a dos estudiantes por el asesinato de una maestra de español El cuerpo sin vida de la educadora fue encontrado en un parque donde solía caminar por las tardes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos adolescentes de Iowa se encuentran detenidos por el aparente asesinato de una maestra de su preparatoria. Willard Noble Chaiden Miller y Jeremy Everett Goodale, ambos de 16 años, serán juzgados como adultos por homicidio en primer grado y conspiración en primer grado para cometer un asesinato, reportó People. La educadora Nohema Graber, quien impartía clases de español en la preparatoria Fairfield High School, a la que asistían los jóvenes, fue reportada desaparecida durante la mañana del miércoles. Horas más tarde, su cuerpo sin vida fue encontrado en el Parque Chautauqua, de la ciudad de Fairfield. Graber era una emigrante mexicana madre de tres hijos, a quien una de sus hijas, Nohema Marie Graber, describe como "un ángel para la familia" en una publicación en Facebook. Nohema Castillo y Castillo, de 66 años, nació en Xalapa, la capital del estado mexicano de Veracruz. Después de graduarse de la escuela secundaria, se convirtió en aeromoza de la ahora desaparecida Mexicana de Aviación. Este fue el comienzo de una carrera en la que más tarde estudió, pagando sus propios estudios, para convertirse en una de las primeras mujeres en México en obtener una licencia como piloto de vuelos comerciales, según explicó su exesposo y padre de sus tres hijos, Paul Graber, al diario Des Moines Register. Nohema Graber Nohema Graber | Credit: Faifield PD De acuerdo a los investigadores, la maestra fue encontrada debajo de una carretilla, cubierta por una lona, en un área del parque por donde solía caminar por las tardes, según el diario The Ottumwa Courier. "Sufrió golpes en la cabeza", reportó el periódico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los documentos oficiales de la investigación, aseguran que la policía recibió información por parte de Goodale, a través de sus redes sociales, en la que detallaba un supuesto plan para matar a la maestra. Fue entonces que las autoridades llevaron a cabo una orden de registro en los hogares de los adolescentes y descubrieron prendas de vestir aparentemente cubiertas de sangre, reportó el diario. Aún no se da a conocer si los jóvenes cursaban clases con la maestra. "Nuestras más profundas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la señora Graber. En este momento, el bienestar de nuestros estudiantes y personal es la más alta prioridad. Como comunidad, permaneceremos unidos durante esta tragedia", expresó la superintendente Laurie Noll. Los nombres de los criminales han sido revelados debido a que serán juzgados como adultos.

