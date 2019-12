Capturan en Colombia al buscado fugitivo César El Abusador, el llamado Pablo Escobar dominicano Tras meses con las autoridades en sus talones, el presunto narco dominicano César El Abusador fue finalmente arrestado en la ciudad colombiana de Cartagena. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN César Emilio Peralta, el presunto narcotraficante más buscado de República Dominicana y quien fue vinculado al tiroteo que casi le cuesta la vida al expelotero David Ortiz, fue capturado en Colombia tras supuestamente huir de su país en un intento de eludir la orden de arresto internacional que pesaba sobre su cabeza. Conocido como El Abusador y comparado con la figura de Pablo Escobar, Peralta fue arrestado en un lujoso hotel de la ciudad caribeña de Cartagena por la policía colombiana en el marco de un operativo internacional en el que participó el FBI estadounidense, según las autoridades colombianas. Estas mismas fuentes citadas por el diario colombiano El Tiempo explicaron que el presunto capo llegó a la ciudad el pasado 29 de noviembre a bordo de un yate procedente de una isla caribeña sin identificar y que durante su estancia mantuvo reuniones aparentemente de negocios y recurrió al servicio de prostitutas. El comandante de la policía de Cartagena, Henry Sanabria, explicó que las autoridades actuaron nada más se supo de la presencia del buscado fugitivo, quien podría ser extraditado en corto plazo a Estados Unidos, donde tiene varias causas abiertas. "Peralta se encontraba hace unos días en Cartagena y en las próximas horas viajaría con destino a Panamá, por lo que tuvimos que actuar con prontitud para evitar su fuga", dijo. Image zoom FBI Acusado de enviar toneladas de cocaína a Estados Unido y Europa a lo largo de los años y ser dueño de decenas de locales de prostitución en varios países, las autoridades dominicanas lograron desmantelar su organización el pasado agosto y posteriormente arrestar a varios de sus colaboradores. Pero El Abusador logró evadir el cerco de la policía hasta que pudo abandonar la isla por vía marítima, según el presidente de la dirección nacional de Control de Drogas de República Dominicana, Félix Alburquerque Comprés, quien precisó que una señal de telefónica captada el mes pasado fue la primera pista que permitió llegar finalmente a su captura. Advertisement

