Detienen a influencer por zarandear a su recién nacida en un video: "A los bebés hay que tratarlos como monos" Igor Kravtasov, de 35 años y su mujer, Darya Getmanskaya, de 27, fueron detenidos ante el surgimiento del impactante video: lo peor fue la confesión que él hizo después. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Autoridades rusas están buscando respuestas tras el surgimiento de un video donde un aspirante a influencer aparece zarandeando de un tobilo a su bebé recién nacida frente a las cámaras. En el breve clip se observa a Igor Kravtasov, de 35 años y originario de Moscú, con su hija de seis semanas de nacida colgando de su mano. Sin mediar palabra el tipo mece a la bebé de un lado a otro y se la va pasando de la mano izquierda a la derecha mientras mira a la cámara haciendo un extraño gesto. Al fondo se observa un bosque y lo que parece ser un campamento. El incidente ocurrió en las cercanías de Sochi, ciudad que hace un par de años fue anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno. Tras el video el sujeto y su mujer, Darya Getmanskaya, de 27 años de edad y madre de la bebé, fueron detenidos, según indica Daily Mail. Y por increíble que parezca cuando Kravtasov fue cuestionado sobre el motivo de sus peligrosas acciones en contra de la niña el sujeto ofreció una declaración que resultó quizá más indignante que el video mismo. "Los bebés deben ser tratados como monos", exclamó el sujeto quien reconoció que lo que hizo fue "algo imprudente". Aún así agregó: "Somos descendientes de estos simios y necesitamos desarrollar esta actividad en la primera infancia. Esto ayuda a la correcta formación de los huesos. Además, los ligamentos y las articulaciones se vuelven más móviles". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el mencionado sitio la pareja también dio positivo a una prueba donde se detectó que habían consumido marihuana. La pareja habría pasado ya 10 días tras las rejas pues al momento de su arresto también desobedecieron las órdenes de la policía y opusieron resistencia ante su arresto. Su hija fue llevada a un hospital para examinarla. De acuerdo a la prestigiada Mayo Clinic, en Rochester, el sacudir violentamente a un bebé o a un infante puede causar la destrucción de las células cerebrales, bloquear el paso de oxígeno al cerebro, causar daño cerebral permanente e incluso, la muerte.

