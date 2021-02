Close

Acusan a un hombre de arrancar el corazón a vecina y cocinarlo con papas Se cree que el sospechoso lo preparó para su familia . Aquí los detalles de esta tragedia que ocurrió en Oklahoma. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de Oklahoma supuestamente confesó haber matado a su vecina y haberle arrancado el corazón para luego cocinarlo y dárselo de comer a dos familiares, a lo que también acabó asesinando. El sospechoso fue identificado como Lawrence Anderson, quien se acusa de matar a puñaladas a su vecina Andrea Lynn Blankenship, de 41 años, en su casa de Chickasha el pasado 9 de febrero, según informó The Oklahoman. "Se llevó el corazón a 214 West Minnesota, Chickasha", escribió un agente de la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma en una orden de registro obtenida por el diario. "Cocinó el corazón con papas para alimentar a su familia y liberar a los demonios". Image zoom Credit: Chickasha Police Department Según Fox News, Anderson había sido liberado de prisión en enero y se estaba quedando en la residencia de su tía Delsie Pye y su tío, Leon Pye. Allí fue donde se cree que mató a puñaladas a Leon y a su nieta de 4 años, Kaeos Yates. Su tía también resultó herida, pero logró sobrevivir. Las autoridades descubrieron el cuerpo de Blankenship dos días después de que Anderson supuestamente confesara sus acciones en el hospital en que recibía tratamiento, informó el New York Post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El fiscal de distrito del condado de Grady, Jason Hicks, acusó a Anderson de tres cargos de asesinato en primer grado y dos delitos graves de asalto y agresión con un arma mortal y mutilación. Se encuentra detenido sin derecho a fianza y Hicks dijo que la pena de muerte "está sobre la mesa", reportó el Daily Mail. Anderson, de 42 años, fue condenado a cuatro años de prisión en Oklahoma en 2006 por atacar a su novia, apuntarle con un arma y poseer crack con la intención de distribuirlo. Salió en menos de dos años, informó The Ocklahoman.

