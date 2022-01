¡Arnold Schwarzenegger sufre terrible accidente al volante en Los Ángeles! Las imágenes de los autos son impactantes y aquí están los detalles de los involucrados en el siniestro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Arnold Schwarzenegger, el inolvidable Terminator, sufrió un grave y aparatoso accidente en la ciudad de Los Ángeles mientras manejaba su enorme camioneta, según informó la plataforma de TMZ. Fuentes de las autoridades aseguraron al mismo medio que piensan que él fue el culpable del terrible siniestro, al girar a la izquierda cuando el semáforo estaba aún en rojo en un cruce del célebre bulevar de Sunset, muy cerca de su casa en Brentwood. De cualquier forma, al parecer la policía no le extendió una multa en ese momento. El famoso actor, exgobernador de California, conducía a bordo de una Yukon SUV cuando chocó contra un Prius rojo. Su camioneta comenzó a rodar y cayó encima del Prius; después, continuó rodando hasta chocar también con un Porsche Taycan. Una de las personas que vio cómo sucedió el accidente, le aseguraro a TMZ que la escena fue verdaderamente de película. La mujer que manejaba el Prius se hirió en la cabeza y sangraba profusamente cuando una ambulancia la trasladó a un hospital cercano. Una fuente cercana a Arnold Schwarzenegger, reveló a TMZ que el actor se encontraba en perfectas condiciones, aunque profundamente preocupado por la salud de la mujer herida. También aseguró que él mismo continuaría muy pendiente del estado de la víctima. Arnold Schwarzenegger Credit: Jun Sato/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arnold Schwarzenegger y María Shriver se divorciaron después de darse a conocer en 2011 que el actor había tenido un hijo con su ama de llaves. Divertidas imágenes del histrión abrazando a un burro se hicieron famosas durante la reciente cuarentena.

