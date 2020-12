Close

Muere Armando Manzanero por coronavirus: el mundo está de luto El legendario cantautor mexicano Armando Manzanero falleció a sus 85 años tras batallar contra el coronavirus. Los detalles de su partida. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Armando Manzanero murió la madrugada de este lunes a sus 85 años tras batallar contra el coronavirus. El legendario cantautor mexicano, creador de himnos románticos como "Somos novios" y "No sé tú", llevaba unas dos semanas hospitalizado en México tras haberse contagiado de la COVID-19. Su hija María Elena Manzanero informó que había sido entubado por su delicada condición. “Mi papi ama la vida. Él no se derrota”, comentó a Agencia Reforma días atrás, esperanzada de que su padre pudiera recuperarse. Image zoom Credit: (Jennifer Lourie/FilmMagic) Lamentablemente no fue así. La secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, confirmó el fallecimiento del también compositor. "Con mucho dolor lamento la muerte del maestro Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores de México, sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos. Generoso y sonriente, siempre comprometido con la cultura. Gracias por tanto", dijo en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: (Alberto Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) Se espera que Manzanero sea incinerado y trasladado a su ciudad natal de Mérida, reporta CNN. Desde que se reveló su crisis de salud, el mundo ha estado en vilo rezando por su recuperación. “La sociedad de autores y compositores de México informa que el maestro Armando Manzanero dio positivo a COVID-19 y está siendo atendido conforme a los protocolos médicos establecidos”, publicó la SACM en Twitter hace unos días. Image zoom Credit: (Michael Kovac/WireImage) El presidente Manuel López Obrador lamentó su fallecimiento durante su rueda de prensa matutina. "Armando Manzanero era un hombre sencillo, un hombre del pueblo", declaró. “Le enviamos a sus familiares, amigos, a los artistas, a todos los cantautores nuestro pésame, nuestro abrazo, por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y para México”. Nada más difundirse la noticia, el mundo del espectáculo rindió homenaje al maestro y destacó su enorme impacto en la cultura global con canciones románticas que han traspasado fronteras y generaciones. Entre otros, Ricardo Montaner compartió un conmovedor mensaje en Twitter recordándolo. "Amado Armando Manzanero con esta canción imborrable de mi memoria y mi corazón te despido...siempre te estaré agradecido por los consejos y las buenas charlas... PAZ", publicó junto a un video de ambos cantando "Te extraño". Que en paz descanse. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

